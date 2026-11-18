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Loris Karius dipastikan menjadi salah satu kandidat Bayern untuk mendampingi Jonas Urbig sebagai kiper kedua berpengalaman mulai musim depan. Kini, situasinya tampaknya mulai berkembang.

Menurut laporan Sport Bild, Karius terbuka untuk pindah ke klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, meski ia tidak akan punya kesempatan bermain secara reguler di sana. Alasannya, kepindahan ke Munich akan membuat Karius lebih dekat dengan keluarganya. Istrinya, Diletta Lotta, tinggal bersama kedua anak mereka di Milan.

Dari Munich, Milan jauh lebih dekat dibandingkan dari Gelsenkirchen. Karius harus menempuh perjalanan panjang setiap ada kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dalam hal ini, ia bahkan mendapat perlakuan khusus dari pelatih S04, Miron Muslic. Menurut Sport Bild, Muslic sengaja memastikan kiper berusia 33 tahun itu mendapat waktu luang yang cukup untuk bepergian ke Milan.

Statistik Karius saat ini termasuk yang terbaik di antara kiper Bundesliga

Sejak didatangkan tanpa biaya transfer pada Januari 2025, Karius membalas kepercayaan itu dengan sejumlah penampilan luar biasa. Mantan pemain tim nasional junior itu menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan Schalke promosi pada 2026. Di Bundesliga pun, ia menjadi alasan utama mengapa situasi Schalke, yang terancam degradasi dan kini berada di posisi ke-17, tidak lebih buruk lagi. Ia bahkan menempati peringkat pertama di antara kiper utama Bundesliga dengan menyelamatkan 81 persen tembakan yang mengarah ke gawangnya.

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Penampilan itu tampaknya juga membuat Bayern tertarik. Era Manuel Neuer di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu kemungkinan besar akan berakhir pada musim panas mendatang. Kiper berusia 40 tahun yang sangat rentan cedera itu tampaknya hampir pasti tidak akan kembali memperpanjang kontraknya yang segera habis. Neuer sendiri sudah beberapa kali mengisyaratkan akan pensiun setelah musim ini.

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Posisinya sebagai kiper utama kemudian akan diambil alih Jonas Urbig. Kiper berusia 23 tahun itu sudah beberapa kali tampil gemilang saat menggantikan Neuer dalam satu setengah tahun terakhir. Ia sangat dihargai di internal klub dan diyakini mampu mengikuti jejak besar Neuer. Urbig juga dinilai sebagai calon kuat kiper utama tim nasional Jerman untuk periode setelah Piala Eropa dua tahun lagi. Menurut situasi saat ini, Marc-Andre ter Stegen masih akan menjaga gawang timnas Jerman pada turnamen tersebut.

Untuk membantu Urbig beradaptasi senyaman mungkin sebagai kiper utama baru Bayern, klub ingin merekrut kiper kedua yang berpengalaman pada musim panas mendatang. Sejumlah media melaporkan hal itu dalam beberapa bulan terakhir.

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Selain Karius, Finn Dahmen (FC Augsburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Köln), dan Bernd Leno (FC Fulham) juga disebut masuk daftar kandidat pelapis Urbig.

Getty Images

Apakah Schalke 04 bahkan harus menjual Loris Karius?

Untuk mendapatkan Karis, yang terikat kontrak dengan Schalke hingga 2028, Bayern tampaknya harus mengeluarkan dana bernilai jutaan. Jumlah itu bisa lebih rendah jika Schalke terdegradasi. Namun, Schalke mungkin tetap terpaksa menjual Karius jika Bayern datang dengan tawaran yang dapat diterima.

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Sebab, kondisi keuangan Schalke kembali tidak baik. Pada musim panas lalu, WAZ sudah melaporkan bahwa Schalke terancam gagal mencapai "target keuangan untuk 2026" karena hingga saat itu belum ada pemain yang terjual. "Kerugian tidak boleh terjadi. Jika tidak, ekuitas negatif terancam membesar. Itu akan mengakibatkan pengurangan poin pada musim 2027/2028," lapor media regional tersebut kala itu. Menurut Sport Bild, ancaman itu tampaknya masih ada.