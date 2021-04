Hanya 'Lord Lingardinho' Yang Bisa! Goresan Fenomenal Jesse Lingard Di West Ham United

Bulan madu 'Lord Lingardinho' alias Jesse Lingard bersama West Ham United belum usai.

Ketika pembicaraan sepakbola mulai terfokus pada perempat-final Liga Champions yang akan mulai dihelat tengah pekan ini, Lingard mampu mencuri headline sejumlah media besar berkat lagi-lagi performa ekselen dia bersama West Ham United.

Tergres, gelandang serang 28 tahun itu kembali menggila saat membawa The Hammers menjinakkan Wolverhampton Wanderers 3-2 di laga lanjutan Liga Primer Inggris. Satu gol dan satu assist-nya di laga itu membuat predikat man of the match jatuh ke pangkuannya.

Kian spesial lantaran rengkuhan tripoin ini membuat armada David Moyes merangsek ke spot Liga Champions atau posisi empat besar. Tuah Lingard jelas kental terasa.

Tak butuh waktu lama bagi Lingardinho untuk membuat denyut nadi anak-anak dari timur London ini terpompa. Laga baru menginjak enam menit, Lingard menyulut api semangat West Ham berkat gol pembukanya.

Menggiring bola dari tengah lapangan, dia merangsek ke jarak sepuluh meter dari gawang dengan menaklukkan penjagaan Romain Saiss sebelum membuat penyelesaian akhir nan dingin, membikin Rui Patricio tak berdaya.

Manuver Lingard berlanjut. Delapan menit berselang, dia kembali terlibat di gol kedua West Ham. Pemain yang baru mendapatkan kembali kepercayaan panggilan timnas Inggris itu secara brilian mempertahankan bola dengan sempurna di sudut sempit dekat tiang corner lalu mengelabui penjagaan dan mengalirkan bola pada Arthur Masuaku, yang mengirim umpan tarik untuk diselesaikan dengan apik oleh Pablo Fornals.

Beberapa menit jelang turun rehat, sorotan kembali mengarah pada Lingard. Kali ini, dia membuat assist! Dengan penuh percaya diri, Lingard memimpin serangan balik sembari membaca situasi lalu membagi bola pada Jarrod Bowen -- menggantikan Michail Antonio yang tertimpa cedera -- yang dengan mudahnya mencetak gol ketiga bagi skuad Moyes.

Wolves sendiri mampu menghadirkan gol-gol balasan di pengujung babak pertama lewat aksi Leander Dendoncker dan Fabio Silva. Namun, dua aksi responsif pasukan Nuno Espirito Santo ini tidak cukup untuk membendung gerilya West Ham merebut posisi empat besar.

Yang menjadi perhatian besar selepas pertandingan adalah rekor historis yang dibuat Lingard di Liga Primer Inggris.

9 - No player has been involved in more Premier League goals than Jesse Lingard since his debut for West Ham on February 3rd (6 goals, 3 assists). Rebirth. #WOLWHU