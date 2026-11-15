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Masa depan Julen Lopetegui bersama timnas Qatar tak lagi terbuka untuk segala kemungkinan, setelah sejumlah laporan mengungkap gambaran sikapnya terkait kelanjutan di posisinya pada periode mendatang.

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Meski tugasnya mencakup target-target kompetitif yang membentang hingga setelah tanggal berakhirnya kontrak saat ini bersama timnas Qatar pada April 2027, pelatih asal Spanyol itu sudah mulai memandang opsi-opsi berikutnya, di tengah keinginannya untuk kembali bekerja di sepak bola Eropa.

Perubahan jadwal Piala Asia turut berperan dalam menentukan sikap pelatih Spanyol tersebut, setelah turnamen diputuskan untuk ditunda dari Januari 2027 ke Januari 2028, akibat kondisi ketidakstabilan yang kian meningkat di kawasan Timur Tengah. Hal ini membuatnya kehilangan kesempatan menjalani salah satu tantangan terpenting yang ia tetapkan sebagai targetnya ketika mengemban tanggung jawab tersebut.

Namun, penundaan turnamen bukanlah satu-satunya alasan di balik keputusannya, sebab Lopetegui sejak beberapa waktu lalu sudah mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pengalamannya bersama timnas Qatar setelah tampil di Piala Dunia 2026 dan menjalani kompetisi Piala Teluk. Hal ini membuat masa depannya menjadi bahan evaluasi bahkan sebelum perkembangan terbaru terkait jadwal turnamen.

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Penampilan terakhir?

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol Sport, mengutip surat kabar Qatar "Al-Sharq", Lopetegui menganggap bahwa fasenya bersama timnas secara praktis telah sampai pada penghujungnya, meski hingga kini belum ada pertemuan resmi dengan Federasi Qatar untuk membahas kepergiannya. Hal ini menjadikan laga persahabatan melawan Korea Selatan berpeluang menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pimpinan jajaran teknis.

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Pelatih Spanyol itu sebelumnya mengambil alih kepemimpinan timnas Qatar pada periode yang sangat sulit, setelah tim mengalami kemerosotan hasil dan kalah dalam empat pertandingan beruntun, sementara peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia kian menipis. Lopetegui berhasil mengubah arah tim dan memulihkan keseimbangannya, lalu membawanya ke babak play-off kualifikasi Piala Dunia, di mana ia mengatasi timnas Uni Emirat Arab.

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Prestasi Piala Dunia

Dengan lolos ini, timnas Qatar meraih prestasi bersejarah dengan mencapai Piala Dunia untuk pertama kalinya melalui jalur kualifikasi dan kelayakan olahraga, setelah keikutsertaan sebelumnya pada edisi 2022 terkait dengan statusnya sebagai tuan rumah turnamen di negerinya sendiri, tanpa perlu menjalani kualifikasi sebagai negara penyelenggara.

Pengaruh Lopetegui tidak berhenti pada membawa Qatar ke Piala Dunia, bahkan timnas di bawah kepemimpinannya berhasil mencatatkan poin pertama dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia, setelah menahan imbang Swiss 1-1 dalam pertandingan yang digelar di kota San Francisco. Timnas Qatar juga mencapai semifinal Piala Teluk, sebelum petualangannya berakhir dengan kekalahan dari Arab Saudi, sang tuan rumah yang kemudian keluar sebagai juara, melalui adu penalti, setelah kedua tim gagal menentukan pemenang dalam waktu normal.

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Eropa tujuan terdekat

Setelah mendekati kepergiannya dari timnas Qatar, kembali ke lapangan-lapangan Eropa tampak menjadi opsi paling menonjol bagi Lopetegui, yang masih mempertahankan reputasi baik di pasar pelatih, berkat pengalaman-pengalaman sebelumnya bersama klub. Kompetisi LaLiga dan Liga Primer Inggris menonjol sebagai dua tujuan potensial bagi sang pelatih pada periode mendatang. Nama Lopetegui sebelumnya pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Espanyol, usai pemecatan Manuel Gonzalez dari kursi kepelatihan tim, di saat pelatih Spanyol itu mencari peluang baru di level klub.

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