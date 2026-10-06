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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Lolos tes medis: Satu langkah tersisa antara Carvajal dan klub barunya

Transfers
Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
D. Carvajal
Spanyol

Mantan kapten Real Madrid bersiap untuk kembali

Klub Getafe tengah menyelesaikan sentuhan akhir, sebelum merampungkan kesepakatan dengan mantan kapten Real Madrid, Dani Carvajal.

Presiden Getafe, Ángel Torres, pada hari Selasa mengumumkan bahwa mereka tengah berupaya mendatangkan bek kanan asal Spanyol itu ke klubnya sebagai pemain bebas transfer.


Ia berkata di depan pintu kantor klub terkait kedatangan Carvajal: "Kami sedang mengupayakannya, pelatih meminta saya seorang pemain sayap dan kami tidak berhasil menemukannya, jadi mari kita lihat apakah ia cocok untuk mengisi peran bek sekaligus pemain sayap."

Ángel Torres juga menegaskan bahwa bek kanan berusia 34 tahun itu telah lolos tes medis dengan sukses, dan hanya tersisa satu langkah penentu terakhir: rincian antara La Liga dan Getafe.

Situs Infobae asal Argentina mengutip presiden klub Getafe yang mengatakan kepada jaringan DAZN: "Jika saya berhasil mencapai kesepakatan dengan La Liga, maka kemungkinan besar ia akan bergabung dengan kami."

Carvajal tetap tanpa klub sejak ia menjalani pertandingan terakhirnya bersama Real Madrid pada 23 Mei lalu, mengakhiri periode 23 musim, 13 musim di antaranya bersama tim utama, membela kostum Madrid.

Kini, setelah meraih 27 gelar bersama Real Madrid, termasuk enam gelar Liga Champions, bek kanan asal Spanyol itu memilih tim dari selatan Madrid, yang dilatih José Bordalás, dan yang akan ia jalani untuk berlaga di Liga Konferensi.

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