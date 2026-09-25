Kylian Mbappe membunyikan seluruh lonceng peringatan di Prancis, dan suaranya sampai hingga ke Real Madrid. Setelah mundurnya Ibrahima Konate dari kamp latihan Les Bleus akibat cedera, penyerang Prancis itu juga merasakan nyeri di lututnya saat menghadapi Turki.

Cedera itu terjadi sebelum pertandingan mencapai satu jam penuh, tepatnya pada momen Mbappe mencetak gol kemenangan, yang sekaligus membuka era pelatih Zinedine Zidane di kursi kepelatihan timnas Prancis, pada menit ke-54 pertandingan pekan pertama UEFA Nations League.

Mbappe menerima bola di tepi kotak penalti dari sisi kiri, menyiapkan kakinya untuk melepaskan tembakan, dan pada momen selebrasi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres.

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Rasa nyeri itu tepatnya berada di kaki kiri, yaitu kaki tumpuan saat menendang bola. Bahkan Mbappe, ketika menyentuh bola, melompat kecil sebagai reaksi refleks, lalu saat ia berlari untuk merayakan gol, ia langsung berhenti seketika.

Para dokter timnas Prancis pun segera masuk ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal. Kylian mencoba melanjutkan permainan, tetapi begitu ia kembali ke lapangan dan mencoba berlari untuk pertama kalinya, ia kembali terjatuh sambil meminta pergantian pemain.

Ekspresi kesakitannya, bahkan saat ia menutupi wajahnya, mencerminkan kekhawatiran yang jelas, sebelum akhirnya Desire Doue masuk menggantikannya.

Lutut kiri lagi

Perlu diingat bahwa musim lalu Mbappe terpaksa berhenti bermain karena masalah pada lutut kiri yang sama. Hal itu terjadi dua kali, setelah terungkap bahwa pemeriksaan pertama tidak dilakukan pada lutut yang cedera oleh tim medis, menurut surat kabar "Marca" asal Spanyol.



