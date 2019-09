Inilah Logo Piala Dunia 2022 Qatar

Lambang resmi untuk Piala Dunia 2022 di telah dipublikasikan oleh penyelenggara.

Logo ini terinspirasi dari budaya dan lanskap Arab lokal, yang digambarkan sebagai perwujudan visi dari sebuah event yang menghubungkan dan melibatkan seluruh dunia.

"Kurva menukik dari lambang ini mewakili undulasi bukit pasir gurun dan loop yang tak terputus menggambarkan angka delapan - sebuah pengingat dari delapan stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan - dan simbol tak terbatas, mencerminkan sifat saling berhubungan dari perhelatan ini," demikian pernyataan yang dirilis FIFA.

Komite Agung untuk Pengiriman dan Warisan menambahkan: "Tanda tak terbatas melambangkan warisan Piala Dunia 2022 Qatar, yang akan terus menginspirasi dan mempercepat pembangunan di Qatar, baik di daerah dan secara global, setelah turnamen ini berakhir."

