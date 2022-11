Logo Baru Aston Villa Disebut Mirip Chelsea, Begini Tampilannya

APA YANG TERJADI?

Aston Villa akhirnya memutuskan logo klub yang baru setelah mulai meninjaunya pada Juni 2022, dengan pemegang tiket musiman dan anggota klub dapat memilih lambang favorit mereka.

GAMBARAN BESAR

Para suporter diberi beberapa pilihan desain, seperti mengenang kembali kesuksesan klub di Eropa pada 1982, atau desain lampu gas yang lebih tradisional berdasarkan asal-usul klub.

Villa menyatakan di laman resmi mereka bahwa setelah lebih dari 21.500 pemilih, desain logo klub yang bundar muncul sebagai pemenang dengan total 77 pesen suara.

APA YANG DIKATAKAN?

Mengenai bagaimana desain baru akan diintegrasikan, sebuah pernyataan di laman resmi klub mengatakan: "Lambang saat ini akan tetap dipakai untuk sisa musim 2022/23, dan logo baru secara resmi menggantikannya untuk 2023/24, termasuk ditempatkan di jersey musim depan, yang akan dirilis pada musim panas mendatang. Desain ulang logo yang sekarang juga akan menjadi faktor evolusi dari sisa identitas visual kami."

TAHUKAH ANDA?

Villa mengalahkan Bayern Munich di final untuk meraih trofi Piala Eropa pada 1982. Gol tunggal kemenangan Villa waktu itu dicetak oleh mantan pelatih timnas Indonesia Peter Withe.

DALAM FOTO

Logo lama...

...dan ini logo barunya!

TANGGAPAN YANG LAIN:

Mirip Chelsea?

Membosankan atau mengenang era keemasan?

Someone should’ve told the Villa that the round badge is boring and generic back in the 70’s.



The rounded badge may appear to be generic and boring now but to me it symbolises the most successful era in Aston Villa history. pic.twitter.com/YQxwRbFSgf