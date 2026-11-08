Liverpool tunda masa depan Araujo, Barcelona memantau

Liverpool menunda penentuan sikap akhir mereka terkait kontrak pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, hingga akhir musim ini, meski penampilan impresif telah ditunjukkan bek tersebut sejak bergabung dengan tim berstatus pinjaman dari Barcelona pada musim panas lalu. Manajemen klub Inggris itu memilih untuk bersikap hati-hati sebelum mengambil keputusan terkait pengaktifan klausul pembelian yang ada dalam kontrak sang pemain.

Araujo bermain untuk Liverpool berstatus pinjaman hingga 30 Juni 2027, dengan adanya opsi pembelian tidak wajib senilai 47 juta pound sterling, atau setara dengan sekitar 55 juta euro. Nilai finansial yang besar inilah yang mendorong klub untuk menunda keputusan akhir mereka hingga akhir musim, meski laporan-laporan sebelumnya mengindikasikan kemungkinan rampungnya transaksi ini dalam waktu yang lebih cepat.

Bek asal Uruguay itu telah menampilkan performa yang sangat memuaskan di bawah arahan pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, setelah tampil dalam 15 pertandingan di berbagai ajang dan menjadi elemen utama dalam skuad. Staf kepelatihan mengandalkannya di sebagian besar kesempatan pada posisi bek kanan, di samping penampilannya di posisi bek tengah pada beberapa pertandingan.

Menurut surat kabar Catalunya, "Sport", muncul suasana puas di internal Anfield terhadap penampilan Araujo, yang telah memulihkan kepercayaan dirinya berkat memperoleh kesempatan bermain secara reguler. Ia berhasil mencetak gol-gol krusial dengan seragam tim barunya, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik Liverpool pada bulan Oktober, hal yang mencerminkan besarnya pengaruh yang ia tinggalkan sejak kedatangannya.

Perhitungan Liverpool bisa saja berubah pada periode mendatang, di tengah kemungkinan hengkangnya Virgil van Dijk dan Joe Gomez dari tim pada tahun ini, hal yang dapat menciptakan kekosongan di posisi bek tengah. Ini memberikan Araujo peluang lebih besar untuk bertahan, terutama karena posisi tersebut memiliki arti penting dalam perhitungan klub Inggris itu.

Di sisi lain, Araujo lebih memilih untuk menunggu hingga akhir musim sebelum menentukan langkah selanjutnya, di saat ia menyadari bahwa Barcelona memantau situasinya dengan cermat, terutama karena ia masih terikat kontrak dengan klub Catalunya tersebut yang berlaku hingga tahun 2032. Dengan demikian, tidak ada indikasi mengenai kemungkinan penentuan masa depannya pada saat ini.