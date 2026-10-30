Liverpool rencanakan transfer mengejutkan dari Real Madrid

Liverpool berencana untuk mendatangkan kembali mantan beknya, Trent Alexander-Arnold, setelah klub Inggris itu melakukan kontak dengan agen sang pemain, guna membahas kemungkinan memulangkannya ke stadion "Anfield" pada bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah menurunnya menit bermainnya bersama Real Madrid dan tersingkirnya ia dari perhitungan susunan utama pelatih Jose Mourinho.

Radio Spanyol "SER Deportivos" menyebutkan bahwa Liverpool telah menjalin komunikasi dengan perwakilan bek sayap Inggris tersebut, dan mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya dengan status pinjaman pada Januari mendatang, memanfaatkan situasi sulitnya di dalam tim Los Blancos, yang membuatnya tidak lagi mendapatkan peluang bermain secara reguler.

Alexander-Arnold, yang berusia 28 tahun, menjalani masa yang sulit sejak kepindahannya ke Real Madrid, karena ia hanya tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan dari total 13 pertandingan yang tersedia, serta menjadi pilihan ketiga di posisi bek kanan, di belakang Federico Valverde, dan pemain Belanda Denzel Dumfries, yang baru saja bergabung dengan tim.

Mourinho lebih memilih untuk mengandalkan Valverde di posisi bek kanan, bahkan saat menghadapi Barcelona yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1, yang mencerminkan menurunnya posisi bek Inggris itu dalam perhitungan pelatih asal Portugal tersebut, meski besarnya harapan yang menyertai kepindahannya ke klub Spanyol itu.

Sebelumnya, nama Alexander-Arnold sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Arsenal, Chelsea, dan Manchester City, tetapi sumber-sumber dekat dengan pemain itu membantah laporan yang menyebutkan keinginannya untuk hengkang dari Real Madrid.

Gaji sang pemain menjadi salah satu kendala potensial dalam penuntasan transfer ini, karena ia menerima sekitar 16,7 juta euro per tahun, selain hubungan eratnya dengan rekan senegaranya Jude Bellingham, pada saat laporan mengindikasikan bahwa Real Madrid tidak ingin melakukan transfer apa pun yang dapat memengaruhi kestabilan gelandang Inggris itu atau karirnya bersama tim.

Di sisi lain, Liverpool menghadapi krisis di posisi bek kanan, dengan kembalinya Conor Bradley dari operasi lutut, dan absennya Jeremie Frimpong dari lapangan akibat cedera otot, yang mendorong klub untuk memantau situasi mantan pemainnya, yang meninggalkan Anfield dalam suasana penuh kontroversi.