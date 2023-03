Legenda Liverpool: Ngapain Kaget Trent Alexander-Arnold Dicoret Inggris? Mainnya Jelek!

Trent dicoret dari skuad Inggris di agenda jeda internasional kali ini, dan hal itu tidak mengagetkan buat legenda Liverpool.

Trent belakangan performanya menurun

Membuatnya dicoret dari skuad Inggris

Bagi legenda Liverpool langkah itu tepat

APA YANG TERJADI? Legenda Liverpool Phil Thompson mengaku tidak terkejut sama sekali Trent Alexander-Arnold dicoret dari skuad Inggris untuk agenda laga internasional pada pekan ini. Eks bek The Reds itu mengingatkan si anak muda untuk berjuang menemukan kembali bentuk terbaiknya karena untuk mendapatkan tempat di tim inti pos bek kanan The Three Lions diperkukan persaingan sengit dengan pemain-pemain berbakat lainnya.

Seperti diketahui, di posisi itu ada nama-nama yang tak kalah cemerlangnya saat bermain di level klub, seperti Reece James dan kapten Newcastle United Kieran Trippier. Thompson menilai, Inggris sudah tepat mengabaikan Trent untuk jeda internasional kali ini.

APA YANG DIKATAKAN? "Saya benar-benar tidak terkejut mengenai Trent yang dicoret dari skuad," tutur Thompson kepada Daily Star. "Reece James dalam keadaan fit, bersama dengan Kieran Trippier," sambung sang legenda.

"James telah kembali dari cedera jangka panjang dan Tripper pun kembali ke performa terbaiknya. Trent bisa dibilang jelek sejak Piala Dunia. Ngapain juga kaget dengan absensi dia?" tegas Thompson, yang bermain di 340 pertandingan bagi Liverpool sebagai bek tengah di era 1971-1984.

GAMBARAN BESAR: Alexander-Arnold memang kerap dihujani kritik seiring performa 'horor' dia di Piala Dunia 2022 lalu. Di level klub pun, terutama di musim ini, dia juga seringkali panen hujatan karena penampilan lembek dia dalam mengawal pertahanan Liverpool.

APA SELANJUTNYA? Inggris akan kembali memainkan kualifikasi Euro 2024 pada 17 Juni mendatang, menghadapi Malta. Jika penampilan Alexander-Arnold tak kunjung membaik, dia bisa semakin jauh dari panggilan kembali ke timnas.