Liverpool menawar 60 juta untuk pemain yang pada 2024 masih bermain di Feyenoord

Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Yankuba Minteh, seperti dilaporkan The Athletic. Brighton & Hove Albion dengan tegas menolak tawaran tersebut.

Minteh masih harus menjalani pemulihan setidaknya selama delapan pekan akibat cedera yang ia alami dalam laga uji coba melawan AS Roma, tetapi hal itu tidak menghalangi Liverpool untuk mengajukan tawaran.

Menurut media yang sangat tepercaya itu, mantan pemain pinjaman Feyenoord tersebut tertarik dengan kepindahan itu, jika kedua klub mencapai kesepakatan soal biaya transfer.

Pada musim lalu, Mohamed Salah masih menjadi penyerang sayap kanan Liverpool, tetapi ia hengkang ke Trabzonspor dengan status bebas transfer. The Reds sudah merekrut Victor Muñoz, tetapi mereka masih belum puas.

Minteh bermain sebagai winger kanan di Brighton, tetapi juga bisa bermain di sisi kiri. Itu membuatnya menjadi pemain yang menarik bagi Liverpool, yang di sisi kiri juga masih kekurangan opsi.

Pada 2024, Brighton membayar 35 juta euro kepada Newcastle United untuk mendapatkan jasanya. Penyerang asal Gambia itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di kota Inggris selatan tersebut, sehingga tawaran Liverpool ditolak.

Pada musim 2023/24, Minteh dipinjamkan Newcastle ke Feyenoord. Di Rotterdam, ia berhasil menjuarai Piala KNVB. Ia mencetak sebelas gol dan lima assist untuk Feyenoord.