Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1045500929.jpgBox to Box Pictures
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Liverpool menawar 60 juta untuk pemain yang pada 2024 masih bermain di Feyenoord

Transfers
Liverpool

Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Yankuba Minteh, seperti dilaporkan The Athletic. Brighton & Hove Albion dengan tegas menolak tawaran tersebut.

Minteh masih harus menjalani pemulihan setidaknya selama delapan pekan akibat cedera yang ia alami dalam laga uji coba melawan AS Roma, tetapi hal itu tidak menghalangi Liverpool untuk mengajukan tawaran.

Menurut media yang sangat tepercaya itu, mantan pemain pinjaman Feyenoord tersebut tertarik dengan kepindahan itu, jika kedua klub mencapai kesepakatan soal biaya transfer.

Pada musim lalu, Mohamed Salah masih menjadi penyerang sayap kanan Liverpool, tetapi ia hengkang ke Trabzonspor dengan status bebas transfer. The Reds sudah merekrut Victor Muñoz, tetapi mereka masih belum puas.

Minteh bermain sebagai winger kanan di Brighton, tetapi juga bisa bermain di sisi kiri. Itu membuatnya menjadi pemain yang menarik bagi Liverpool, yang di sisi kiri juga masih kekurangan opsi.

Pada 2024, Brighton membayar 35 juta euro kepada Newcastle United untuk mendapatkan jasanya. Penyerang asal Gambia itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di kota Inggris selatan tersebut, sehingga tawaran Liverpool ditolak.

Pada musim 2023/24, Minteh dipinjamkan Newcastle ke Feyenoord. Di Rotterdam, ia berhasil menjuarai Piala KNVB. Ia mencetak sebelas gol dan lima assist untuk Feyenoord.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google