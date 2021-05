Protes Jelang Laga Lawan Liverpool, Fans Manchester United Duduki Old Trafford

Lebih dari seribu fans Manchester United memprotes kepemilikan Malcolm Glazer di Old Trafford menjelang pertandingan melawan Liverpool, Minggu (2/5) sore waktu setempat.

Fans masuk ke stadion dan menduduki lapangan. Goal Internasional melaporkan beberapa penggemar bahkan berusaha memasuki ruang ganti.

Fans mencoba menyerobot Old Trafford sejak jam 1 siang waktu setempat dengan spanduk dan suar.

Mereka menembus penghalang dan memaksa masuk ke lapangan jelang salah satu pertandingan terbesar musim ini. Nyanyian "kami ingin Glazers keluar" terdengar saat mereka menyerbu lapangan.

Protes dipicu pasca-penolakan wacana Liga Super Eropa. Kemarahan fans membuncah kepada keluarga Glazer dan mencoba mendorong model kepemilikan penggemar 50+1 persen seperti yang diterapkan di Liga Jerman. Ini menjadi aksi protes terencana pertama yang diikuti banyak fans sejak gagasan Liga Super diapungkan, hampir dua pekan lalu.

Sejumlah rekaman video tersiar di media sosial dari sejumlah fans yang protes. Banyak dari fans membawa suar dan spanduk, meneriakkan protes pada kepemilikan klub, dan yang lainnya menendang-nendang bola di sekitar lapangan.

These 2 protestors have now played more football at old Trafford than donny van de beek 😭👋😭 #GlazersOut pic.twitter.com/lyXWBqQNso