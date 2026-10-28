Liverpool ingin melepas pemain yang telah tampil 162 kali untuk klub: sang pemain sangat kecewa

Liverpool tidak akan memperpanjang kontrak Alexis Mac Allister, menurut laporan Sky Sports. Klub ingin menjualnya musim panas mendatang karena kontraknya berakhir pada pertengahan 2028.

Jika masih ingin mendapatkan uang dari penjualan Mac Allister, Liverpool harus menjualnya pada musim panas mendatang atau musim dingin setelahnya. Saat ini, klub tidak sedang bernegosiasi mengenai kontrak baru.

Klub telah memberi tahu Mac Allister bahwa mereka tidak ingin memperpanjang kontraknya dan ingin mencari pemain lain. Agennya pun sudah berupaya mencarikan klub baru untuknya.

Menurut Sky Sports, peminatnya tidak sedikit. Gelandang asal Argentina itu menarik minat klub-klub dari Spanyol, Italia, dan Arab Saudi. Klub-klub dari Spanyol dan Italia menunjukkan minat paling konkret.

Mac Allister sendiri kecewa dengan keputusan klubnya. Gelandang berusia 27 tahun itu ingin memperpanjang kontraknya di Anfield, tetapi keinginannya tidak akan terwujud.

Sejauh ini, Mac Allister telah tampil dalam 162 pertandingan untuk Liverpool. Ia mencetak 23 gol dan menyumbang 21 assist. Bersama klub tersebut, ia menjadi juara Inggris di bawah asuhan Arne Slot.

Gelandang yang berorientasi menyerang itu juga berperan penting dalam keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Saat itu, ia bermain dalam hampir setiap pertandingan dan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Polandia di fase grup.