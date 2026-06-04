Liverpool harus membayar setidaknya 130 juta euro untuk pengganti Salah

Liverpool sedang mencari pengganti yang tepat untuk Mohamed Salah, yang akan meninggalkan klub setelah sembilan musim sukses di Anfield. Menurut The Athletic, klub yang finis di peringkat kelima musim lalu ini serius memburu seorang penyerang sayap yang bermain di Bundesliga.

Klub raksasa Inggris tersebut telah menghubungi RB Leipzig mengenai kemungkinan untuk merekrut Yan Diomande. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan pemain timnas Pantai Gading dan terikat kontrak di Jerman hingga pertengahan 2030.

Menurut media tersebut, Liverpool memiliki peluang terbaik untuk menuntaskan kesepakatan untuk pemain sayap muda dan berbakat ini. Persyaratan pribadi Diomande yang sangat diminati tampaknya bukan masalah.

Namun, RB Leipzig menolak untuk melepas Diomande begitu saja dan dilaporkan menuntut biaya transfer minimal sebesar 130 juta euro. Kita harus menunggu apakah Liverpool bersedia membayar jumlah sebesar itu. Musim lalu, klub tersebut menghabiskan hampir 500 juta euro untuk pemain, namun hal itu tidak membuahkan kesuksesan di lapangan.

Liverpool bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan minat konkret pada Diomande. Penyerang sayap ini juga masuk dalam daftar incaran juara Liga Champions Paris Saint-Germain dan Manchester City.

Diomande menutup musim bersama RB Leipzig dengan mencetak 13 gol dan 10 assist dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Hal ini turut membantu klub Jerman tersebut memastikan tiket ke Liga Champions.