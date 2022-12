Terungkap! Ngakunya Santai Disalip Liverpool Soal Gakpo, Di Balik Layak Erik Ten Hag 'Ngamuk' Ke Manajemen Manchester United

Erik ten Hag diklaim marah-marah ke dewan direksi Manchester United karena kegagalan mendatangkan Cody Gakpo yang berbelok ke Liverpool.

APA YANG TERJADI? Erik ten Hag dilaporkan kecewa berat bahkan ngamuk ke para petinggi Manchester United karena membiarkan Cody Gakpo lolos dari bidikan, dengan bintang Belanda itu berlabuh ke pangkuan klub rival abadi, Liverpool. Demikian menurut ESPN.

APA YANG DIKATAKAN? Sebelumnya, sang juru taktik menunjukkan sikap rileks di hadapan media soal transfer Gakpo, dengan bilang: "Kami enggan membicarakan kasus-kasus individual."

"Kami masuk bursa striker dan target kami harus memenuhi tidak hanya kriteria keolahragaan, tetapi juga kriteria finansial."

"Kami mengusahakan yang bisa kamli lakukan untuk mendatangkan pemain yang kami perlukan," tandas ten Hag.

GAMBARAN BESAR: Liverpool sendiri telah memperkenalkan Gakpo secara resmi sebagai personel anyar mereka. Sesaat setelah itu, ESPN mengklaim bahwa ten Hag murka dengan dewan direksi Man United atas kekalahan dalam perburuan tanda tangan Gakpo, yang telah lama didambakan pelatih asal Belanda tersebut.

Disinyalir, The Red Devils disalip The Reds lantaran penawaran kubu Old Trafford tidak semenarik yang diajukan pihak Anfield pada Gakpo. Man United dipastikan sibuk di Januari ini karena harus menutup kekosongan yang ditinggalkan megabintang Cristiano Ronaldo.

APA SELANJUTNYA? Sementara Man United masih mencari deputi Ronaldo, nyatanya Marcus Rashford justru tampil moncer sebagai striker utama, dengan gol terbarunya ke gawang Nottingham Forest dalam kemenangan 3-0 membuat dirinya kini mengoleksi sepuluh gol dalam 21 penampilan di berbagai kompetisi. Ten Hag tentu akan terus mengandalkan Rashford sebagai juru gedor tim sembari mencari sosok striker anyar.