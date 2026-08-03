Liverpool masuk dengan kuat dalam perburuan untuk mengontrak pemain Prancis, Bradley Barcola, sayap Paris Saint-Germain, setelah mengajukan tawaran finansial besar yang melampaui 100 juta euro, dalam upaya untuk meyakinkan juara Eropa agar melepas salah satu bintang paling menonjolnya selama periode transfer musim panas saat ini.

Meski tawaran itu besar, manajemen Paris Saint-Germain menolaknya, tetap berpegang pada tuntutan finansial mereka yang tinggi, sehingga dimulailah salah satu transaksi paling menarik di bursa transfer.

Menurut jaringan "Foot Mercato" Prancis, Liverpool menempatkan Bradley Barcola sebagai prioritas utamanya untuk memperkuat lini serang, terutama setelah semakin dekatnya kepergian Yan Diomande ke Real Madrid, serta keinginan klub Inggris itu untuk bersiap menghadapi kemungkinan kepergian bintang Mesir, Mohamed Salah.

Laporan tersebut menegaskan bahwa manajemen "The Reds" sudah memulai negosiasinya dengan Paris Saint-Germain, dan mengajukan tawaran awal yang nilainya lebih dari 100 juta euro, namun angka itu masih jauh dari angka yang ditetapkan klub Prancis tersebut untuk menyetujui penjualan pemain.

Laporan itu menjelaskan bahwa Paris Saint-Germain menuntut 170 juta euro untuk melepas Barcola, dengan memanfaatkan kuatnya posisi kontraktualnya, di mana pemain itu terikat kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028.

Meski tawaran pertama ditolak, negosiasi resmi antara kedua klub dimulai pada Senin, sesuai yang ditegaskan jurnalis Italia Fabrizio Romano, di mana Liverpool berharap tawaran pembukanya menjadi titik awal untuk negosiasi yang lebih serius dalam beberapa hari mendatang.

Barcola lebih memilih pindah ke Liverpool

"Foot Mercato" mengisyaratkan bahwa Barcola lebih memilih pindah ke Liverpool jika transaksi itu terlaksana musim panas ini, dan pembicaraan sudah terjadi antara agen pemain dengan para pejabat klub Inggris tersebut.

Laporan itu menambahkan bahwa Paris Saint-Germain tidak lagi sepenuhnya menutup pintu untuk menjual sayap Prancisnya, setelah merasakan keinginan pemain itu untuk menjalani pengalaman baru, usai dua musim di mana ia sering memainkan peran sekunder dalam pertandingan-pertandingan besar, hal yang mendorongnya untuk mencari peluang yang memberinya menit bermain lebih banyak.

Barcola menampilkan musim yang mengesankan dengan seragam Paris Saint-Germain, di mana ia mencetak 13 gol dan membuat 7 assist selama 49 pertandingan di berbagai kompetisi.

Ia juga meningkatkan nilainya dengan penampilan gemilang di Piala Dunia 2026, setelah mencetak tiga gol dan membuat satu assist, menegaskan posisinya sebagai salah satu talenta serang paling menonjol dalam sepak bola Eropa.

Penolakan perpanjangan kontrak menambah spekulasi

Penolakan Barcola untuk memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain berkontribusi pada meningkatnya spekulasi seputar masa depannya, hal yang mendorong Liverpool bergerak dengan kuat untuk merekrutnya, meski negosiasi sulit dan terdapat selisih besar antara tawaran Inggris dan tuntutan Prancis.

Sebaliknya, Paris Saint-Germain mulai bergerak untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian pemain itu, di mana mereka mengajukan tawaran resmi kepada Ajax Amsterdam untuk mengontrak sayap muda Mika Godts, yang berusia 21 tahun, agar menjadi salah satu opsi yang diajukan untuk menggantikan kepergian Barcola jika transaksi itu terlaksana.

Kesenjangan finansial antara kedua klub masih besar, namun berlanjutnya negosiasi memberi Liverpool harapan untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa pekan mendatang, dalam salah satu transaksi paling dinanti musim panas ini, yang bisa menggambar ulang wajah lini serang "The Reds" pada fase mendatang.