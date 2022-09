Murah Meriah, Muda & Bertalenta, Liverpool Harusnya Boyong Striker Ini Bukannya Habiskan €100 Juta Untuk Darwin Nunez

Daripada menghabiskan €100 juta untuk Nunez, Liverpool disayangkan tak boyong striker potensial satu ini, yang harganya berkali lipat lebih murah.

Ketimbang menghabiskan uang hingga 100 juta euro di musim panas kemarin untuk seorang Darwin Nunez, Liverpool mestinya mendatangkan striker yang fisiknya dianggap sudah menyatu dengan kancah sepakbola Inggris. Siapa dia?

Bicara di podcast The Hard Truth, petinggi Peterborough Darren McAnthony menilai, bomber Brentford Ivan Toney bisa menjamin banyak gol untuk The Reds pimpinan Jurgen Klopp dibanding sosok seperti Nunez.

Sejauh ini, Nunez memang terbilang belum menunjukkan taringnya sebagaimana ketika dia memperkuat Benfica musim lalu, di mana dirinya menjadi topskor liga Portugal 2021/22.

"Perkenankan saya mengajukan pertanyaan berikutnya. Darwin Nunez, £85 juta, 23 tahun. Ivan Toney, 26 tahun. Siapa No.9 yang lebih baik [di antara keduanya]?" tanya McAnthony, yang diketahui merupakan penggemar Liverpool.

"Nunez mungkin memiliki karier yang hebat. Dia mungkin bisa bekerja dengan sangat baik di Liverpool, karena tim ini senang bermain direct. Mari jangan bercanda, Liverpool adalah tim sepakbola dengan permainan direct, semua gol-golnya datang dari para fullback dengan crossing," lanjutnya.

"Anda memberitahu saya bahwa Ivan Toney di dalam tim Liverpool tak akan mencetak 25 gol dengan kiriman bola dari para fullback seperti itu? Itu [gol-gol Toney] bisa datang dari sana! [dari crossing fullback]" jelasnya.

Toney memang telah dipandang sebagai salah satu penyerang berbakat di kancah sepakbola Inggris. Musim lalu, dia berhasil mengepak 12 gol dalam musim debutnya di Liga Primer.

Musim ini, dia sudah mengoleksi lima gol dari enam pertandingan sejauh ini, termasuk hat-trick gemilang dia saat timnya melibas Leeds United akhir pekan kemarin.

Banyak yang mendukung Toney agar meninggalkan Brentford demi peningkatan kariernya dan The Bees diyakini akan luluh jika ditawari mahar senilai €40 juta, berkali lipat lebih murah dari harga jual Nunez.

McAnthony meyakini, Toney amat sangat cocok dengan karakter bermain Liverpool karena dia adalah striker yang mengandalkan fisik, punya sentuhan bagus dan paham penempatan posisi untuk mencetak gol.

2021 lalu, Toney blak-blakan bahwa dirinya adalah fan Liverpool. Kepada podcast On The Judy, dia sempat mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpikir panjang jika datang tawaran dari The Reds.