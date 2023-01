Brentford Si Penakluk 'Big Six', Tapi Tidak Buat Arsenal!

Man United, City, Liverpool, Spurs dan Chelsea tampaknya harus belajar ke Arsenal tutorial kalahkan Brentford.

Brentford taklukkan para raksasa

Kecuali Arsenal, The Bees bertekuk lutut

Brentford kini mengintai posisi Liverpool di klasemen

APA YANG TERJADI? Bukan kejutan ketika Brentford menjungkalkan Liverpool 3-1. Setidaknya di edisi 2022/23, The Bees telah menjadi momok bagi tim-tim Big Six.

Di awal-awal musim, secara mencengangkan, Brentford berhasil memporakporandakan Manchester United empat gol tanpa balas. Skuad Thomas Frank juga menahan imbang Chelsea dan Tottenham, lalu meraih kemenangan ikonis 2-1 kontra Manchester City sebelum Piala Dunia 2022.

Rangkaian episode di atas membuat Brentford kini memiliki reputasi sebagai penakluk para raksasa kecuali Arsenal. Ya, di antara Big Six yang telah diatasi The Bees, hanya Arsenal yang tak roboh. The Gunners justru sukses mencukur Brentford 3-0 September lalu.

GAMBARAN BESAR: Kemenangan atas The Reds membuat Brentford tak terkalahkan di lima laga terakhir dengan sukses mengukir 11 dari 15 poin potensial. The Bees berada di posisi ketujuh, hanya berjarak dua poin dari Liverpool yang berada satu strip di atasnya.

APA SELANJUTNYA? Minggu (8/1) akhir pekan ini, anak-anak Frank akan menjamu West Ham United di putaran ketiga Piala FA.