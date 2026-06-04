Liverpool bertindak dengan sangat cepat dan memperkenalkan pengganti Arne Slot

Andoni Iraola resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Liverpool, demikian diumumkan secara resmi oleh klub raksasa Inggris tersebut. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun ini menggantikan Arne Slot yang telah dipecat dan menandatangani kontrak selama dua musim di Anfield.

Liverpool mengumumkan akhir pekan lalu bahwa Slot akan hengkang, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027. Pelatih asal Belanda itu membawa The Reds meraih gelar juara liga ke-20 dalam sejarah klub pada musim perdananya. Musim kedua berjalan sangat mengecewakan, sehingga diputuskan untuk mengakhiri kerja sama.

Tim peringkat kelima di Premier League musim lalu bertindak cepat dan memulai pembicaraan dengan Iraola. Pelatih asal Spanyol itu telah memutuskan untuk meninggalkan Bournemouth setelah tiga musim dan kini mengambil alih tongkat estafet dari Slot di Liverpool.

Iraola meninggalkan kesan mendalam di Bournemouth dengan gaya bermainnya yang berani dan finis di posisi keenam sebagai hadiah perpisahan. Hal ini membuat klub asal Selatan Inggris tersebut akan berlaga di fase grup Liga Europa musim depan.

"Saya sangat antusias, benar-benar sangat antusias," kata Iraola dalam situs web klub. "Karena tentu saja Anda mengenal Liverpool; Anda tahu itu adalah klub besar, klub raksasa, salah satu yang terbesar di dunia. Tapi ketika Anda merasakannya dari dalam dan mengenal klub ini lebih baik, saya selalu berpikir bahwa ini adalah klub yang istimewa."

"Kamu tidak perlu banyak hal untuk tertarik pada Liverpool. Liverpool adalah Liverpool. Tapi tentu saja: suasananya, para pendukungnya, klubnya, para pemainnya, kesempatan bagiku untuk melatih pemain-pemain top, kesempatan untuk bersaing memperebutkan trofi… Aku rasa tidak ada yang lebih menarik dari ini. Sulit menemukan hal seperti ini. Jadi aku sangat menantikan untuk memulai."

Manajer baru Liverpool ini sebelumnya pernah bekerja di AEK Larnaca, CD Mirandés, dan Rayo Vallecano, yang baru-baru ini kalah di final Conference League dari Crystal Palace (1-0). Mantan gelandang ini telah mencatatkan tujuh penampilan internasional untuk Spanyol.

Tugas Iraola adalah membawa Liverpool kembali ke puncak di Inggris. Setidaknya dia tahu bahwa klub barunya akan bermain di Liga Champions musim depan berkat posisi kelima yang diraihnya.