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Dari Maroko ke Anfield, jalannya tampak lebih pendek daripada yang dibayangkan siapa pun. Setelah sukses menikung Rio Ngumoha dari Chelsea, klub Inggris itu kini bersiap melancarkan gebrakan baru, dan kali ini tokoh utamanya asli Maroko: Abdellah Ouazane, bintang muda Ajax yang bermimpi mengenakan seragam merah.

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Kisah ini berawal pada musim panas 2024, ketika bursa transfer relatif sepi. Namun, Liverpool diam-diam menuntaskan apa yang disebut sebagian pihak sebagai transfer terpenting abad ini, yakni merekrut Ngumoha dari Chelsea. Sejak hari itu, kemarahan suporter Stamford Bridge tak kunjung reda, terutama setelah penampilan gemilang pemain muda tersebut melawan Manchester United, yang menegaskan statusnya sebagai pemain muda terbaik di Inggris saat ini.

Meski Ngumoha baru berusia 18 tahun, levelnya yang mencengangkan membuat semua orang bertanya-tanya: bagaimana Liverpool berencana membentuk satu tim utuh berisi bintang-bintang seperti Ngumoha? Jawabannya datang lewat penunjukan Julian Ward sebagai direktur olahraga baru klub, sosok yang memiliki visi sangat berbeda dari pendahulunya, Richard Hughes.

Tugas Ward jelas: menemukan bintang masa depan dari seluruh penjuru dunia. Ia telah bekerja di balik layar bersama Pedro Marques dan memainkan peran sentral dalam perekrutan talenta seperti Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez, dan Luca Brugmans.

Ward juga sukses menegosiasikan kontrak Erik Farkas dan Joshua Abe demi mempertahankan talenta muda terbaik Liverpool dalam jangka panjang. Kini, Ward mengarahkan pandangannya ke Maroko, tepatnya kepada Abdellah Ouazane, yang oleh sebagian pihak dijuluki "penerus Ngumoha", bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena ia memiliki mimpi dan semangat yang sama.

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Situs "Anfield Watch" mengungkap ketertarikan serius Liverpool untuk merekrut bintang Maroko tersebut, yang baru berusia 17 tahun. Meski masih belia, ia sudah menjadi pemain internasional Maroko sekaligus pemain inti dalam skuad Ajax, yang mencerminkan besarnya kepercayaan terhadap bakat remaja Maroko ini.

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Statistik Ouazane bersama Ajax sangat mengesankan dan banyak mengingatkan pada Ngumoha. Gelandang serang asal Maroko itu berkontribusi 0,83 gol per 90 menit, mencatatkan lebih dari 8,5 dribel per 90 menit, dan menuntaskan 73% percobaannya, menurut situs "Wyscout".

Angka-angka ini sungguh luar biasa. Bintang Maroko itu memiliki kemampuan teknik yang setara dengan Ngumoha dan dipandang sebagai pelapis Florian Wirtz di posisi pengatur permainan di bawah arahan Andoni Iraola.

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Yang lebih penting, Ouazane adalah penggemar Liverpool, dan bergabung dengan klub tersebut merupakan mimpi yang ia pendam sejak kecil di Maroko, saat ia rutin menyaksikan laga-laga The Reds dan bermimpi suatu hari bermain di Anfield. Karena itu, ia sangat ingin transfer ini terwujud, dan hal itu membuat negosiasi jauh lebih mudah.

Oleh sebab itu, kabar ini penting untuk terus diikuti dengan saksama. Bayangkan melihat bintang Maroko Ouazane dan Ngumoha bermain bersama dalam satu tim, memimpin generasi baru para bintang. Gagasan ini sangat menggairahkan dan bisa menjadi awal era baru di Liverpool, era yang dibangun di atas talenta muda dari Maroko dan seluruh penjuru dunia, bukan hanya di atas transfer-transfer besar.