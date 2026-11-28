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Klub Inggris Liverpool tengah meningkatkan upaya untuk memperkuat posisi bek kiri pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Menurut laporan harian Sport, Alejandro Balde, bek Barcelona, menjadi salah satu kandidat terkuat yang disukai para petinggi klub di Anfield.

Jajaran petinggi bidang olahraga klub Inggris itu tidak sepenuhnya puas dengan performa dua bek kiri mereka dan menilai pemain asal Katalonia tersebut sebagai peluang menarik di bursa transfer.

Ketertarikan Liverpool kini bukan lagi sekadar keinginan, tetapi sudah diwujudkan dalam langkah konkret. Jorge Mendes, agen Balde, telah bertemu dengan petinggi klub Inggris itu untuk membahas syarat-syarat kesepakatan yang mungkin terjadi.

Skema yang sedang dikaji adalah kesepakatan serupa dengan transfer Araujo, yakni peminjaman sang pemain hingga akhir musim dengan opsi pembelian yang memungkinkan Liverpool mendapatkan jasanya secara permanen pada musim panas mendatang.

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Klub Inggris itu kini harus mengambil keputusan final sebelum mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona. Jika lampu hijau diberikan untuk menuntaskan transfer ini, tawaran bisa datang dalam beberapa pekan ke depan, bahkan mungkin sebelum bursa transfer musim dingin resmi dibuka pada 1 Januari mendatang.

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Balde Terbuka untuk Hengkang

Meski mendapat sejumlah menit bermain dalam beberapa laga terakhir Liga Champions, Balde menyadari bahwa situasinya di Barcelona telah berubah, dan ia terbuka untuk menjalani pengalaman baru di luar klub.

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Peluang bergabung dengan salah satu klub besar Liga Primer Inggris tampak menarik bagi pemain yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang, mengingat usia dan potensinya.

Jorge Mendes tengah mempelajari berbagai skenario untuk masa depan kliennya, Balde, dan opsi Liverpool kian mendapat perhatian.

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Kecepatan, kemampuan membawa bola ke depan, serta kontribusi ofensif Balde menjadi karakteristik utama yang sesuai dengan profil bek yang dicari klub Anfield.

Syarat Barcelona

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Di sisi lain, Barcelona tidak menutup pintu negosiasi terkait kepergian salah satu lulusan akademinya, tetapi mengaitkan setiap langkah dengan kemungkinan memperkuat lini belakangnya.

Prioritas direktorat olahraga klub Katalonia itu adalah merekrut bek tengah, lebih disukai yang berkaki kidal, guna memperluas opsi yang tersedia bagi pelatih Hansi Flick.

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Barcelona tidak ingin melemahkan skuadnya di pertengahan musim dan hanya akan memberi lampu hijau bagi kepergian Balde jika menemukan solusi yang tepat di bursa transfer. Selain itu, kesesuaian finansial transfer ini dan syarat opsi pembelian yang mungkin diajukan Liverpool akan menjadi dua faktor penentu dalam pengambilan keputusan.

Bagaimanapun, ketertarikan dari Inggris terhadap sang pemain terus meningkat. Dengan keterlibatan langsung Jorge Mendes dalam negosiasi dan sikap Balde yang menyambut gagasan hengkang, beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu masa depan bek asal Katalonia tersebut.