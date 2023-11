Liverpool Pilih Berhenti Kejar Andre, Sang Jawara Copa Libertadores & Anak Emas Fluminense

Liverpool diklaim tak akan merealisasikan perekrutan Andre di Januari nanti.

Gelandang berbakat Fluminense Andre Trindade sepertinya batal merapat ke Liverpool di bursa transfer Januari mendatang.

Klub top Liga Primer Inggris itu sebetulnya telah mengupayakan perekrutan bintang muda Brasil tersebut dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di bursa transfer musim panas kemarin.

Kendati demikian, sebagaimana dibeberkan This Is Anfield, kubu The Reds kini memilih untuk berhenti mengejar Andre di musim dingin nanti.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Pihak klub merasa mereka sudah mengeluarkan banyak uang di jendela transfer terakhir dengan mendatangkan deretan gelandang baru buat manajer Jurgen Klopp.

Klub-klub Liga Primer lainnya seperti Fulham dan Arsenal disebut-sebut memonitori perkembangan Andre, yang baru-baru ini sebetulnya mencapai prestasi tertinggi di Amerika Latin: juara Copa Libertadores.

Meski Andre tampaknya urung merapat ke Liverpool, tapi dia dipercaya bakal menarik minat klub-klub top Eropa lainnya dan beberapa dari mereka akan bergerak secara konkret dalam beberapa minggu ke depan.

Andre, 22 tahun, telah bermain di tim utama Fluminense dalam 160 pertandingan di seluruh kompetisi, mencetak empat gol.