Laporan Pertandingan: Arsenal 1-1 Southampton

Arsenal kembali gagal meraih poin penuh kala menjamu Southampton di Emirates Stadium.

belum dapat keluar dari tekanan setelah hanya meraih hasil seri 1-1 dengan , Kamis dinihari (17/12) WIB.

Mantan pemain Arsenal, Theo Walcott mampu mencetak gol pembuka pada laga ini setelah berhasil mengelabui Bernd Leno.

Pierre Aubameyang berhasil menyamakan kedudukan pada awal babak kedua setelah memanfaatkan umpan terobosan Eddie Nketiah.

The Gooners kembali harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-62, setelah Gabriel melakukan dua kali pelanggaran dalam tempo empat menit. Hingga akhir laga skor tak berubah.

Dengan hasil ini, Arsenal tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi 14 poin sedangkan Southampton naik ke peringkat ketiga dengan total 24 poin.

Susunan pemain

Arsenal XI: Leno; Holding, Gabriel, Maitland-Niles, Tierney; Ceballos, El Neny, Saka, Pepe, Nketiah; Aubameyang.

Soton XI: McCarthy; Vestergaard, Bednarek, Bertrand, Walker-Pieters; Romeu, Ward-Prowse, Walcott, Armstrong; Adams, Ings.

Jalannya pertandingan

1' Kick-off babak pertama!



8' Arsenal belum mampu keluar dari tekanan para pemain Soton. Oriol Romeu dan James Ward-Prowse mampu mengendalikan tempo permainan.



14' Peluang pertama bagi Soton! Tendangan bebas Ward-Prowse mampu ditepis oleh Bernd Leno!



17' MANTAN EMANG KEJAAAM!! GOOOOL THEO WALCOTT!!!!! Memanfaatkan umpan terobosan cantik Che Adams, mantan pemain The Gooners ini mampu mengelabui Leno. Soton unggul lebih dulu!



28' Arsenal mencoba membalas! Sepakan keras Nicolas Pepe masih mampu dihadang oleh Oriol Romeu.



33' Setelah Jan Bednarek, kali ini Ryan Bertrand mendapatkan kartu kuning.



HT: Arsenal 0-1 Southampton. The Gooners nampak belum dapat keluar dari tekanan. Sepanjang laga James Ward-Prowse dan kawan-kawan mampu menguasai jalannya laga. 😬



46' Babak kedua dimulai! Mampukah Arsenal bangkit?



51' AKHIRNYA AUBA!!! GOOOOL!! Bermula dari terobosan Saka, Eddie Nketiah mengirimkan umpan terobosan yang mampu diselesaikan Auba menjadi gol. Arsenal samakan keadaan!



62' LAGI-LAGI KARTU MERAH BAGI ARSENAL!! Dua kali pelanggaran beruntun dari Gabriel, membuatnya harus keluar lapangan lebih cepat. Arsenal kembali bermain dengan 10 orang. 😐



69' MEMBENTUR MISTAR!! Sepakan voli Redmond memanfaatkan umpan lob Romeu hampir berbuah gol cantik.



85' Soton terus menekan jantung pertahanan Arsenal, namun sesekali The Gooners mampu melancarkan serangan balik.



92' OHHH ROB HOLDING!!! Sundulannya membentur mistar gawang!!! Hampir saja Arsenal membalikan keadaan.

FT: Arsenal 1-1 Southampton



Ringkasan