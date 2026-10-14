Lisandro Martínez merilis pernyataan panjang setelah wawancara yang berisi kritik tajam

Lisandro Martínez mengeluarkan pernyataan menyusul wawancaranya yang blak-blakan setelah kekalahan dari Atlético Madrid. Bek Manchester United itu mengkritik direktur teknik Jason Wilcox, yang menurutnya tidak cukup memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas lalu.

"Kami tampil fantastis musim lalu dan sekarang kami mengharapkan lebih dari manajemen klub," kata Martínez kepada Amazon Prime. "Pemain baru yang bisa bersaing memperebutkan tempat, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain."

Ucapan Martínez memicu kehebohan dan kini ia memberikan tanggapan panjang lebar. "Setelah semua yang dikatakan kemarin tentang ucapan saya, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran tentang apa yang saya katakan dan bagaimana perasaan saya. Seusai pertandingan, saya berbicara dalam keadaan marah dan frustrasi karena kami tidak meraih hasil yang kami semua inginkan."

"Orang-orang yang mengenal saya tahu bagaimana saya menjalani sepakbola: dengan gairah, dedikasi, dan keinginan besar untuk menang. Ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kami inginkan, itu menyakitkan, terutama saat Anda mewakili klub dengan sejarah dan nama besar Manchester United."

Pertandingan berikutnya LEE Premier League 09.00 MUN

"Kata-kata saya mencerminkan perasaan saya dan betapa saya ingin klub ini bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Standar tinggi itu merupakan bagian dari pandangan saya tentang sepakbola dan tanggung jawab yang menyertai seragam ini."

"Ketika saya mengatakan bahwa saya menginginkan lebih, yang saya maksud adalah ambisi yang harus dimiliki kita semua sebagai bagian dari klub ini. Untuk terus berkembang, menjadi lebih kuat, dan memiliki segala yang dibutuhkan agar bisa bersaing di level tertinggi. Ini adalah standar yang harus kita semua pegang, dimulai dari diri saya sendiri."

"Saya tahu bahwa, pertama-tama, kamilah para pemain yang harus tampil baik, dan saya menjadi orang pertama yang memikul tanggung jawab itu. Kami harus menuntut lebih dari diri sendiri dan bekerja sama untuk membawa Manchester United kembali ke puncak."

"Saya percaya kepada rekan-rekan setim saya, manajer kami, dan semua orang yang bekerja untuk membawa klub ini maju. Saya yakin jalan ke depan adalah terus bekerja sama dengan ambisi dan dedikasi."

"Tujuan saya sejak hari pertama tetap sama: menang, bersaing di level tertinggi, dan memberikan semua yang saya miliki untuk lambang ini," tutup Martínez. Manchester United sendiri kalah 2-0 di Madrid. Baca di sini laporan pertandingannya.



