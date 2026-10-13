Lisandro Martínez melontarkan kritik keras seusai kekalahan Manchester United 0-2 dari Atlético Madrid. Bek itu terutama tidak puas dengan kebijakan perekrutan pada musim panas lalu, seperti terungkap dalam wawancaranya dengan Amazon Prime.

"Ya. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami," kata Martínez yang sangat kecewa, seraya memberi penilaian buruk kepada direktur teknik Jason Wilcox. "Saya terus terang soal itu. Saya mengharapkan investasi yang lebih besar."

Namun, bek asal Argentina itu lebih lunak terhadap manajer Michael Carrick. "Manajer terus-menerus diganti, tetapi bagaimana dengan aspek-aspek lainnya? Mudah untuk menyalahkan pelatih atau para pemain, tetapi kami juga harus melihat pihak lain."

Martínez sangat kecewa dengan kegagalan Manchester United di Liga Champions. "Penampilan kami buruk, sangat buruk. Saya harus menahan diri. Ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini. Ini bukan klub yang berada di level Liga Champions," kecam mantan pemain Ajax itu.

"Musim lalu kami tampil fantastis dan sekarang kami berharap lebih dari jajaran petinggi klub. Kami membutuhkan rekrutan yang mampu bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain," ujar bek tengah itu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan perekrutan Manchester United.

Di akhir wawancara, Martínez juga menyoroti kontribusinya sendiri. "Saya harus jujur: sebagai pemain, kami juga harus berbuat lebih banyak. Namun, penting juga untuk memiliki skuad yang kuat dan siap menghadapi malam seperti ini."

Sementara itu, Carrick enggan berkomentar banyak mengenai kritik Martínez. "Saya belum melihatnya. Setelah pertandingan seperti itu, Anda datang ke sini dengan niat meraih sesuatu, dan kami kecewa. Terkadang emosi juga bisa meluap. Saya belum melihatnya, jadi ini bukan saat yang tepat bagi saya untuk berkomentar."