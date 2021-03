Anthem Liga Champions: Lirik Lengkap Dari Musik Paling Terkenal Di Sepakbola

Dimainkan sebelum kick-off di setiap pertandingan kompetisi teratas Eropa, lagu ini menjadi ikonik untuk penggemar bola di seluruh dunia.

Dari semua lagu dan nyanyian yang menjadi soundtrack pertandingan sepakbola selama ini, yang paling terkenal mungkin adalah lagu yang digubah di sebuah studio.

‘Lagu Kebangsaan’ atau anthem Liga Champions telah mengambil status ikonik di kalangan penggemar sepakbola sejak diperkenalkan dalam format kompetisi baru pada 1992 silam, sekaligus membangun antisipasi penonton dengan dimainkan tepat sebelum kick-off.

Itu bahkan menjangkau mereka yang menonton di rumah karena ditayangkan di awal dan akhir setiap siaran pertandingan, meskipun anthem ini tidak tersedia untuk dibeli atau diunduh secara legal.

Anthem legendaris ini disusun oleh Tony Britten, lulusan Royal College of Music, dengan mengambil gaya musisi terkenal abad ke-18 George Frederic Handel.

Ini dibawakan oleh Royal Philharmonic Orchestra dan dinyanyikan oleh paduan suara Academy of Saint Martin in the Fields, keduanya berbasis di London.

“Ide Liga Champions adalah membuat sepakbola menjadi indah lagi dan musik harus merefleksikan kualitas itu,” kata Britten kepada UEFA.tv tentang komposisi tersebut.

Liriknya tersusun dari campuran tiga bahasa: Inggris, Prancis, dan Jerman. Kata-kata lengkapnya, serta terjemahannya dalam bahasa Inggris, dapat ditemukan di bawah ini dan dapat disimak di sini!

Lirik Anthem Liga Champions (Original)

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Lirik Anthem Liga Champions (Bahasa Inggris)

They are the best teams

They are the best teams

The main event



The master

The best

The great teams

The champions



A big meeting

A great sporting event

The main event

The master

The best

The great teams

The champions



They are the best

They are the best

These are the champions



The master

The best

The champions