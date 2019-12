Lionel Messi Pecahkan Rekor Cristiano Ronaldo Di La Liga

Superstar Lionel Messi menjadi satu-satunya pemain yang mencetak sepuluh gol atau lebih di 14 musim terakhir di lima liga top Eropa menyusul hat-trick lawan Real Mallorca, Minggu (8/12) dini hari WIB.

Gol pertama Messi di laga akhir pekan ini membawanya ke catatan dua digit gol di liga. Pemain yang baru saja menyabet Ballon d’Or keenam ini menggandakan gol sebelum interval. Dan di sisa tujuh menit bintang tersebut menuntaskan hat-trick-nya kedua di musim 2019/20 ini.

10 - @FCBarcelona's Lionel Messi is the only player to score 10+ goals in each of the last 14 seasons in the top five European leagues. Gold. pic.twitter.com/yn60DPoB8T