Lionel Messi mendekati batas magis untuk Inter Miami

Lionel Messi mencetak gol untuk Inter Miami pada Minggu dini hari WIB. Gol itu sempat terlihat akan menjadi gol penentu kemenangan, tetapi Nashville punya rencana lain. Pemuncak klasemen Wilayah Timur MLS itu menyamakan kedudukan pada masa injury time: 2-2.

Inter Miami hanya memenangi satu dari enam pertandingan terakhir sebelum laga besar melawan Nashville. Akibatnya, Messi dan kawan-kawan tertinggal cukup jauh dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen.

Tuan rumah sudah tertinggal setelah empat menit, tetapi mampu membalikkan keadaan, termasuk lewat gol Messi. Bintang Argentina itu melepaskan tembakan yang berbuah gol dari tepi kotak penalti. Itu adalah gol ke-99 dalam 114 pertandingan untuk Inter Miami.

Inter Miami tampak akhirnya akan kembali meraih kemenangan. Karena itu, menjadi kekecewaan besar saat Sam Surridge menceploskan gol 2-2 pada masa tambahan waktu. Hasil ini membuat Nashville tetap unggul sembilan poin atas pesaingnya dari Florida, dengan sembilan pertandingan tersisa.

Messi memuncaki daftar top skor MLS 2026 dengan 19 gol. Ini juga menjadi musim ketiga secara beruntun bagi playmaker 39 tahun itu untuk mencatatkan setidaknya sepuluh gol di Amerika Serikat.