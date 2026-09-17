Lionel Messi mencetak gol indah dan mencapai tonggak istimewa

Lionel Messi telah mencapai 100 gol dengan seragam Inter Miami. Playmaker berusia 39 tahun itu mencapai tonggak tersebut dalam final Campeones Cup melawan klub Meksiko, Cruz Azul, yang dimenangi dengan skor 2-0.

Juara MLS sejak 2018 setiap tahun menghadapi kampiun Primera División Meksiko. Karena itu, Inter Miami bertemu Cruz Azul dan pertandingan digelar di stadion milik klub asal Florida Selatan tersebut.

Messi membuka skor pada menit ke-24 lewat sundulan, setelah menerima umpan dari Luis Suárez. Itu merupakan gol ke-100 sang bintang Argentina dalam penampilan ke-115 bersama Inter Miami.

Setelah jeda, Messi berperan sebagai pemberi assist. Dari sepak pojok terukurnya, Casemiro mencetak gol lewat sundulan, sehingga keunggulan menuju kemenangan akhir di Campeones Cup berhasil diamankan.

Bagi Inter Miami, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klub mereka menjuarai Campeones Cup. Sebelum Messi dan kolega, Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC, dan Club América sudah lebih dulu melakukannya.

Fokus kini kembali tertuju ke MLS, di mana Inter Miami harus memangkas selisih sembilan poin dari pemuncak klasemen Nashville. Pada Minggu malam menuju Senin, mereka akan menjalani laga kandang melawan San Diego FC.