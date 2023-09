Lionel Messi Ke Inter Miami, Liverpool Kecipratan Rezeki!

Kiprah Lionel Messi bersama Inter Miami di MLS diklaim bisa membantu Liverpool mengeruk cuan ratusan miliar!

Lionel Messi ke Inter Miami

Owner Liverpool teken kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat

Berpotensi jalin simbiosis mutualisme

APA YANG TERJADI?

Musim panas ini, Liverpool, yang dimiliki Fenway Sports Group (FSG), mencapai kesepakatan sponsor baru dengan tiga perusahaan Amerika Serikat yakni Google Pixel, Peloton, dan UPS.

Football Insider mengklaim bahwa tiga kesepakatan tersebut akan menambah pendapatan komersial The Reds hingga £35 juta (Rp660 miliar) per tahun. Pada tahun finansial 2021/22, Liverpool membukukan pendapatan komersial sebesar £247 juta (Rp4,6 triliun), dan kini angka tersebut akan bertambah.

KATA MEREKA:

Terlebih, menurut pakar finansial Kieran Maguire, Liverpool akan ikut mendapat keuntungan dari meningkatnya minat sepakbola di Amerika Serikat, yang salah satunya dipicu oleh kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami.

Menurutnya, pertumbuhan minat sepakbola di AS memungkinkan The Reds mendapat keuntungan dari peningkatan penjualan merchandise.

Maguire menjelaskan via Football Insider: "Tak diragukan lagi bahwa FSG mengenal pasar AS dengan baik, mengingat investasi mereka dalam olahraga. Mereka memandang AS sebagai pasar yang sedang berkembang, itu pasti. MLS memiliki posisi yang unik dalam kalender olahraga AS."

"Terlebih, kedatangan Lionel Messi di Inter Miami turut membantu meningkatkan profil [sepakbola di AS]."

"Klub-klub besar - Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, PSG, Manchester United, dan sebagainya - mereka sangat diminati oleh fanbase Amerika, yang bersedia membayar lebih bahkan hanya untuk menonton laga ekhibisi."

"Menurut saya, penjualan merchandise dan kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan brand-brand AS lainnya, merupakan indikasi hubungan simbiosis mutualisme."

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA UNTUK LIVERPOOL & MESSI:

Anak asuh Jurgen Klopp akan kembali beraksi pada Kamis (28/9) dini hari WIB, saat menjamu Leicester City di gelaran Piala Liga Inggris. Sementara itu fans Inter Miami sedang harap-harap cemas menantikan kabar cedera Messi, mengingat mereka akan menghadapi Houston Dynamo di final Piala Terbuka AS pada Kamis pagi hari.