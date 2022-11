Ngeri! Lionel Messi Dicari Jawara Tinju Dunia Karena Diduga Lecehkan Jersey & Bendera Meksiko

Jawara tinju dunia dan kebanggaan Meksiko Canelo Alvarez secara sensasional mengancam megabintang Argentina Lionel Messi atas tindakan yang diduga melecehkan bendera tim berjuluk The Tricolor itu.

Messi mencetak gol dalam kemenangan vital 2-0 atas Meksiko untuk menjaga asa Argentina menjuarai Piala Dunia edisi kali ini. Namun, momen selebrasi yang dilakukan Messi dan kawan-kawannya di ruang ganti setelah peluit panjang benar-benar membuat Canelo mendidih.

Messi bernyanyi dan melepas sepatunya, dia diduga menendang jersey Meksiko atau bendera negara itu di lantai.

