Lionel Messi ternyata tetap dipanggil ke tim nasional Argentina. Superstar timnas Argentina itu pekan lalu mengumumkan perpisahannya dari tim nasional, tetapi tetap masuk dalam daftar yang telah diumumkan federasi.

Messi mengumumkan perpisahannya pada hari terakhir Agustus dalam sebuah pernyataan. Mungkin pesepakbola terbaik sepanjang masa itu menulis bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat baginya. "Setelah sekian lama sejak final, dan setelah banyak memikirkannya, saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya berhenti dari tim nasional."

"Saya selalu berjuang dan memberikan segalanya untuk seragam ini, untuk membuat kalian bahagia dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepakbola." Messi berharap musim panas lalu bisa membuat kariernya semakin sempurna dengan gelar Piala Dunia kedua, tetapi hal itu tidak berhasil.

Meninggalnya sang ayah ikut memengaruhi keputusannya, demikian ia ceritakan. "Tidak banyak waktu yang tersisa, dan ada bab-bab yang berakhir, dan ini adalah salah satunya yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai tim nasional, selalu mencintainya dan akan selalu mencintainya karena bisa menjadi bagiannya."

"Saya telah memberikan semua yang saya miliki. Saya tidak punya lagi yang bisa diberikan, dan ada juga beberapa pemain muda luar biasa yang datang dan pantas mendapatkan kesempatan mereka", kata Messi saat memikirkan masa depan.

"Terima kasih atas semua cinta dalam 20 tahun terakhir ini. Saya akan merindukan mendengar kalian mendukung kami dari stadion. Sekarang saya hanya kembali menjadi salah satu dari kalian, yang selalu mendukung kalian dari pinggir lapangan, di masa-masa baik dan terutama di masa-masa sulit."

"Terima kasih kepada keluarga saya karena selalu ada dan menemani saya dalam perjalanan yang indah namun sulit ini", lanjut pemain kidal itu. "Terima kasih kepada setiap pelatih tim nasional, rekan setim, dan ofisial yang berkesempatan berbagi perjalanan ini dengan saya. Saya membawa kenangan dan momen yang tak terlupakan."

"Saya pergi dengan hati tenang dan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa bersama rekan-rekan setim saya, kami telah memberi kalian momen-momen yang hanya bisa kalian impikan. Sungguh gila bisa mengalami semua ini bersama kalian. Terima kasih kepada Tuhan karena telah menjadikan saya orang Argentina. Saya mencintai kalian!"

Messi dipanggil untuk memainkan satu pertandingan terakhir pada 6 Oktober. Tim nasional Argentina saat itu akan menghadapi Benin di Buenos Aires di hadapan 85.000 penonton. Messi akan memainkan laga terakhirnya di sana dan mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional.

Sejauh ini Messi telah mencatatkan 207 caps untuk Argentina. Ia mencetak 125 gol dan pada 2022 berhasil memenangkan Piala Dunia di Qatar.