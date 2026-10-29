'Lionel Messi di ambang transfer sensasional pada Januari 2027'

Newell's Old Boys berupaya keras memulangkan Lionel Messi, menurut laporan Gonzalo Calvigioni, jurnalis lokal dari Rosario, kota kelahiran Messi.

Menurut Calvigioni, klub asal Rosario, tempat Messi dulu mulai bermain sepakbola, tengah berupaya keras memulangkan peraih Ballon d'Or delapan kali itu.

Dalam program Estadio 3 di Cadena 3 Rosario, ia mengatakan bahwa Messi "belum pernah sedekat ini dengan kepulangan ke Newell's Old Boys. Klub berharap bisa merekrutnya paling cepat pada Januari 2027."

Messi terikat kontrak dengan Inter Miami hingga akhir Desember 2028, sehingga tampaknya kecil kemungkinan ia pindah ke negara kelahirannya pada musim dingin ini.

Messi pindah dari Rosario ke Barcelona pada musim panas 2000. Ia pada akhirnya tidak pernah tampil dalam satu pertandingan pun bersama tim utama klub Argentina tersebut.