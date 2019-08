Lionel Messi: Dengan Cristiano Ronaldo, Rivalitas Itu Indah

Megabintang , Lionel Messi, mengaku terkesan dengan persaingan bersama Cristiano Ronaldo selama masih berkiprah bersama di Spanyol.

Hal itu diungkapkan Messi saat sesi wawancara singkat dalam gala penghargaan UEFA yang digelar di sela-sela pengundian fase grup Liga Champions 2019/20 di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (29/8) malam WIB.

Ronaldo hijrah ke pada musim lalu setelah membela pada periode 2009-2018. Sejak itu, Messi mulai menikmati persaingan sehatnya dengan sang rival.

