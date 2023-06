Simpang Siur Kabar Lionel Messi, Striker Barcelona Robert Lewandowski FRUSTRASI!

Robert Lewandowski mengaku bahwa saga transfer Lionel Messi ke Barcelona membuatnya frustrasi gara-gara media.

Lewandowski frustrasi gara-gara saga Messi

Meragukan laporan media

Ingin main bareng Messi

APA YANG TERJADI?

Robert Lewandowski, yang bergabung dengan Barcelona pada 2022,

KATA MEREKA:

Striker berpaspor Polandia itu berbicara kepada TVP Sport: "Tak masuk akal memantau informasi yang bilang bahwa hari ini peluangnya 90 persen Messi akan datang, lalu besoknya peluangnya tinggal 10 persen."

"Informasi soal Barcelona sulit diikuti. Seringkali informasi tersebut dibikin-bikin baik oleh mereka yang menulis hal bagus atau hal buruk soal Barcelona. Saat saya menginginkan informasi, saya tahu harus bertanya kepada siapa dan saya tahu seperti apa situasinya, saya bertanya soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi."

SITUASINYA:

Bulan lalu, Lewandowski mengekspresikan keinginannya untuk bermain bareng Messi di Barcelona setelah mencuat kabar bahwa peraih tujuh Ballon d'Or itu tak akan memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain. Kubu Blaugrana memang menjalin pembicaraan dan negosiasi dengan perwakilan Messi, tetapi pada akhirnya kepulangan La Pulga tak bisa terwujud.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA BUAT ROBERT LEWANDOWSKI:

Bomber 34 tahun ini akan kembali beraksi pada 21 Juni dini hari WIB ketika Polandia menghadapi Moldova di kualifikasi Euro 2024.