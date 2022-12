Kocak! Habis Kalah, Pemain Australia Antre Demi Selfie Bareng Lionel Messi

APA YANG TERJADI?

Lionel Messi dan Julian Alvarez masing-masing menyumbang satu gol untuk membantu Argentina mengatasi Australia 2-1 dan melangkah ke perempat-final Piala Dunia 2022. Meski harus patah hati di 16 besar, pemain-pemain Australia justru mengantre di luar ruang ganti Argentina untuk selfie bareng Messi. Marco Tilio, Joel King, dan Keanu Baccus terekam kamera berswafoto bersama megabintang Paris Saint-Germain tersebut.

Australian players were fanboying over Messi after the match 😂 pic.twitter.com/uFIWWLt4m1