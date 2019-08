dipastikan tanpa Lionel Messi untuk laga pembuka Spanyol musim 2019/20 kontra Athletic Bilbao, Jumat ini.

Pemain internasional ini harus menepi dari skuat yang akan berangkat ke San Mames lantaran kondisinya yang tidak bugar. Messi mengalami cedera betis saat latihan.

Cedera ini pula yang membuat La Pulga tak mengikuti rangkaian tur Amerika Serikat. Messi memang sudah kembali berlatih, tetapi dia dinyatakan tidak cukup fit untuk memainkan laga perdana liga.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

📋 SQUAD

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

This is the first list for our La Liga debut! 👇 pic.twitter.com/zH7r3jSF2n