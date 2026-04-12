Linssen memanaskan suasana menjelang laga puncak antara NEC dan Feyenoord

Bryan Linssen benar-benar merasa betah di NEC, yang sedang berjuang untuk posisi kedua di Vriendenloterij Eredivisie dan tiket Liga Champions. Penyerang berusia 35 tahun ini pernah bermain untuk Feyenoord, tetapi sama sekali tidak iri pada rivalnya dari Rotterdam-Zuid.

Linssen akan menghadapi klub yang pernah ia bela antara tahun 2021 dan 2023 pada hari Minggu. ''Bagi kami, ini pengalaman yang luar biasa, sedangkan bagi Feyenoord ini adalah hal yang wajib. Saya tahu betapa besar tekanan di Feyenoord. Tekanan itu jauh lebih besar di sana daripada di sini,'' ujarnya dalam wawancara dengan Voetbal International.

Tekanan itu semakin diperparah oleh berbagai media sosial, kata bintang NEC itu. ''Saat ini, siapa pun bisa mengutarakan pendapatnya melalui media sosial, misalnya. Itu bisa mengganggu seorang pemain. Jika saat ini Anda bermain di Feyenoord atau Ajax, itu bukanlah hal yang menyenangkan.''

Linssen pernah mengalami hal serupa selama kariernya. ''Jadi saya tahu bagaimana rasanya jika terus-menerus menjadi sasaran kritik. Itu bukan hanya satu acara talkshow. Tidak, sekarang ada 34 acara dalam seminggu dan setiap kali nama Anda yang disebutkan.''

“Saya bisa merasa nyaman sekarang, tapi jika tiga hari kemudian saya bermain buruk dan melewatkan dua peluang, perasaan positif itu sudah hilang dan orang-orang pun mulai membicarakan saya dengan cara yang berbeda,” kata penyerang berpengalaman ini, yang tahu bahwa ada perbedaan besar antara bermain untuk NEC atau klub papan atas Belanda.

''Memang ada bedanya apakah kamu bermain di NEC atau di Feyenoord atau Ajax. Dari klub-klub papan atas, menurutku PSV masih cukup stabil dan tenang. Di NEC situasinya jauh lebih buruk. Saya memang tidak membacanya, tapi saya bisa membayangkan bahwa bagi beberapa pemain, hal itu terkadang menyebalkan. Misalnya di Feyenoord. Saya bisa membayangkan bahwa mereka kadang-kadang merasa lebih nyaman dengan diri mereka sendiri," demikian penilaian Linssen pada akhirnya.

NEC dan Linssen akan menjamu Feyenoord, yang saat ini berada di peringkat kedua, pada hari Minggu. Jika menang, tim asal Nijmegen itu akan menyalip pesaingnya, karena keunggulan Feyenoord saat ini hanya satu poin.