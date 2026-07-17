Lineker: Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Tuchel terhadap Messi!

Penyerang legendaris Inggris, Gary Lineker, mengkritik pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, terkait kekalahan dari Argentina (2-1) di semifinal Piala Dunia 2026.

Jaringan televisi Argentina "TyC Sports" mengutip pernyataan mantan bintang Barcelona tersebut dalam wawancara pers, bahwa mundurnya tim "Tiga Singa" ke lini belakang merupakan hal yang tidak dapat dimengerti. Ia menegaskan bahwa menghadapi pemain sekelas Lionel Messi membutuhkan pengawalan ketat dan strategi pertahanan yang berbeda.

Baca juga

Komentar pertama FIFA terkait krisis politik antara Inggris dan Argentina

Di balik layar... Para pemain Inggris terkejut dengan keputusan Tuchel!

Leniker menyatakan: “Bagi saya, hal itu sama sekali tidak masuk akal untuk mundur seperti itu. Anda sedang berhadapan dengan pemain sepak bola terbaik sepanjang masa!”

Ia melanjutkan: “Dia (Messi) adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dan pemegang rekor assist terbanyak dalam sejarah turnamen ini. Ketika dia bergerak ke sisi kanan, Anda bermain dengan barisan pertahanan yang terdiri dari 5 pemain, namun Anda tidak maju untuk menghadapinya, tidak mengawasinya dari dekat, dan tidak menugaskan seorang pemain pun untuk mengawasinya!”

Inggris sempat unggul berkat gol Anthony Gordon yang dicetaknya pada menit ke-55, namun Argentina bangkit dan menyamakan kedudukan pada menit ke-85 melalui tendangan keras Enzo Fernández, sebelum akhirnya merebut kemenangan lewat sundulan Lautaro Martínez pada menit ke-92. Kedua gol tersebut diciptakan berkat assist dari Lionel Messi.

Timnas Inggris saat ini sedang bersiap menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, sementara Spanyol akan berhadapan dengan Argentina di final.



