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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Lineker: Bellingham Bisa Menjadi Pemain Terbaik dalam Sejarah Inggris

Real Madrid
England
J. Bellingham
G. Lineker
Spanyol
Inggris

Pujian meluas untuk penampilan bintang Real Madrid

Jude Bellingham tampil sebagai salah satu bintang paling menonjol selama jeda internasional; gelandang Real Madrid itu tengah menjalani kondisi teknis yang luar biasa bersama timnas Inggris, tim yang lini permainannya juga ia pimpin selama putaran final Piala Dunia terakhir.

Pada turnamen musim panas itu, Bellingham mencetak tujuh gol, menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen hanya di belakang Kylian Mbappe dan Lionel Messi, serta sejajar dengan Erling Haaland.

Setelah awal yang kuat di musim La Liga bersama Real Madrid, ia terus meningkatkan level permainannya selama pertandingan-pertandingan terakhir bersama tim yang diasuh pelatih Thomas Tuchel; ia menjadi pemain Inggris terbaik dalam pertandingan melawan Spanyol, sementara ia hanya bermain beberapa menit saja melawan Republik Ceko (karena kebijakan rotasi), lalu tampil luar biasa dalam pertandingan ketika timnas menghancurkan Kroasia (7-0), di mana ia mencetak satu gol dan menciptakan tiga gol lainnya.

Di negaranya, gelandang itu mendapatkan kekaguman semua orang tanpa terkecuali; dan mantan pesepakbola Inggris Gary Lineker termasuk yang paling antusias memuji Bellingham usai penampilan gemilangnya di pertandingan terakhir, hingga ia sampai pada ungkapan -selama tampil dalam program podcast "The Rest Is Football"- bahwa ia pada akhirnya bisa menjadi pesepakbola terbaik dalam sejarah Inggris.

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Dalam program yang sama, Micah Richards menyatakan: "Saya tidak berpikir ia memiliki bakat seperti Cole Palmer atau sentuhan seperti Phil Foden, tetapi saya menilai ia layak mendapatkan nilai 9 dari 10 dalam semua aspek lainnya. Adapun kepercayaan dirinya adalah 10 dari 10; ia sepenuhnya meyakini segala sesuatu yang ia lakukan"; sebuah pandangan yang tidak disetujui oleh Lineker.

Lineker mengatakan, seperti dikutip surat kabar Katalan "Sport": "Saya tidak setuju denganmu dalam poin ini; kemampuan Jude mengontrol bola sangat menakjubkan. Dan caranya berputar serta melewati para pemain.. Saya rasa Jude pada akhirnya bisa menjadi pemain terbaik dalam sejarah Inggris".



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