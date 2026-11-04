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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Victoria Stadium

Pertandingan antara Lincoln Red Imps FC dan Hajduk Split dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming hari ini?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Lincoln Red Imps FC dan Hajduk Split?

Lincoln Red Imps datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Di National League, performa mereka berjalan baik, dengan kemenangan telak 5-0 atas FC Hound Dogs pada laga terakhir. Namun, di Conference League, Lincoln baru-baru ini kalah 1-4 dari Twente Enschede dan sebelumnya takluk 1-2 dari Brann.

Hajduk Split tampil mengesankan: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Puncaknya adalah kemenangan 2-1 atas Ajax Amsterdam di Conference League. Hajduk juga mendominasi liga 1 Kroasia, dengan kemenangan 5-0 atas HNK Gorica sebagai bukti terbaru. Secara keseluruhan, Hajduk mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Susunan pemain

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Performa

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Rekor pertemuan

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Klasemen