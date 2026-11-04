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Conference League
team-logoLincoln Red Imps FC
Victoria Stadium
team-logoHajduk Split
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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Hajduk Split
Conference League

Di Conference League, Lincoln Red Imps FC menghadapi Hajduk Split. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Victoria Stadium

Pertandingan antara Lincoln Red Imps FC dan Hajduk Split dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Siapa yang menayangkan di TV dan live streaming hari ini?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Lincoln Red Imps FC dan Hajduk Split?

Lincoln Red Imps datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Di National League, performa mereka berjalan baik, dengan kemenangan telak 5-0 atas FC Hound Dogs pada laga terakhir. Namun, di Conference League, Lincoln baru-baru ini kalah 1-4 dari Twente Enschede dan sebelumnya takluk 1-2 dari Brann.

Hajduk Split tampil mengesankan: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Puncaknya adalah kemenangan 2-1 atas Ajax Amsterdam di Conference League. Hajduk juga mendominasi liga 1 Kroasia, dengan kemenangan 5-0 atas HNK Gorica sebagai bukti terbaru. Secara keseluruhan, Hajduk mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

LRI

LRI - Performa

BRA
K2-1
LYN
M1-2
TWE
K1-4
LIG
M3-0
HOD
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HAS

HAS - Performa

AJX
M2-1
NKV
M1-0
THU
M0-1
IST
S2-2
HNK
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Lincoln Red Imps FC vs Hajduk Split

Manajer

  • J. Pavon

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Performa

LRI

LRI - Performa

BRA
K2-1
LYN
M1-2
TWE
K1-4
LIG
M3-0
HOD
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HAS

HAS - Performa

AJX
M2-1
NKV
M1-0
THU
M0-1
IST
S2-2
HNK
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Rekor pertemuan

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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