Lima kali gajinya di Al-Hilal... Persaingan dari Brasil dan tawaran dari UEA di hadapan Malcom

Tawaran berdatangan kepada pemain sayap Al-Hilal asal Brasil, Malcom, untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas, seiring dengan semakin dekatnya kepindahannya dari Liga Saudi.

Kontrak Malcom dengan Al-Hilal akan berakhir pada akhir musim depan, sehingga ia dapat menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama jendela transfer musim dingin mendatang, dan bergabung secara gratis pada musim panas berikutnya.

Menurut akun “FLAMÍLIA DA NAÇÃO”, yang khusus meliput berita klub Flamengo, klub Brasil tersebut kini bersaing dengan sesama klub Brasil, Grêmio, untuk merekrut Malcom pada musim panas mendatang.

Pemain sayap asal Brasil tersebut ingin mengakhiri kontraknya dengan Al-Hilal agar bisa kembali ke liga-liga Eropa pada musim depan, namun ia belum menerima tawaran yang sesuai, sehingga ia mempertimbangkan untuk kembali ke negaranya.

Grêmio adalah klub pertama yang memulai negosiasi dengan Malcom terkait hal ini, dengan menawarkan gaji bulanan sebesar 2 juta real Brasil, yang setara dengan seperlima gajinya saat ini di Al-Hilal (10 juta).

Namun, Brasil mungkin bukan satu-satunya tujuan yang menanti pemain berusia 29 tahun tersebut, karena jurnalis Brasil Pablo Oliveira mengungkapkan adanya pembicaraan antara Malcom dan klub Al-Jazira dari Uni Emirat Arab untuk bergabung dengan mereka pada musim depan.

Malcom bergabung dengan Al-Hilal pada musim panas 2023, datang dari Zenit Rusia, dan membawa tim tersebut meraih musim bersejarah yang diakhiri dengan treble berupa gelar liga, piala, dan Piala Super Arab Saudi, sebelum performanya menurun dalam dua musim terakhir.

Mantan pemain Barcelona ini sempat hampir hengkang dari "Al-Hilal" selama bursa transfer musim panas lalu, terutama setelah perselisihannya dengan para suporter pasca tersingkirnya tim dari Piala Dunia Antarklub 2025 di babak perempat final, sebelum akhirnya pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan untuk mempertahankannya.