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Penyerang Belanda Cody Gakpo memuji rekan setimnya, Florian Wirtz, atas kemampuannya beradaptasi dengan luar biasa di Liverpool. Gakpo juga menanggapi dengan nada bercanda pujian Jurgen Klopp terhadap penampilan menawan kapten Virgil van Dijk.

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Ikatan kuat dengan Liverpool di skuad Belanda

Menjelang laga besar UEFA Nations League melawan Jerman, banyaknya pemain Liverpool di skuad Belanda menjadi sorotan utama. Jürgen Klopp, mantan pelatih Gakpo di Liverpool, kini menangani timnas Jerman. Karena itu, wajah-wajah yang akrab dengan Anfield turut menjadi fokus perhatian media menjelang pertandingan.

Dari diskusi taktik hingga canda ringan, ikatan Liverpool tetap kuat di antara para pemain timnas Belanda.

Gakpo menanggapi penilaian Klopp tentang Van Dijk

Saat berbicara kepada media, Gakpo diminta menanggapi komentar terbaru Jurgen Klopp, yang dengan bercanda menyebut Virgil van Dijk sebagai salah satu pemain paling tampan, rekan setimnya di timnas Belanda dan Liverpool, sebagai salah satu pemain paling tampan yang pernah ditemuinya. Penyerang itu tak bisa menyembunyikan rasa geli mendengar pertanyaan tersebut.

“Kalau melihat halaman Instagram Virgil, ada beberapa foto pemotretan model di sana, jadi saya rasa semua orang setuju dia tampan!” kata Gakpo sambil tertawa.

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Di luar candaan itu, kepemimpinan dan sosok Van Dijk yang menjulang tetap menjadi pilar kekuatan utama bagi klub maupun negaranya.

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Memuji adaptasi mulus Florian Wirtz

Beralih ke urusan klub, Gakpo melontarkan pujian tinggi kepada sesama pemain Liverpool, Florian Wirtz, pemain timnas Jerman yang juga rekan setimnya di Liverpool. Ia menyoroti kecerdasan sepakbola sang pengatur permainan yang luar biasa serta performa gemilangnya belakangan ini di Liga Primer.

“Mengenai situasinya di klub, saya rasa dalam pertandingan terakhirnya dia bermain luar biasa. Dia mencetak gol, memberikan assist, dan sangat penting bagi kami,” kata Gakpo.

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“Sebagai tim, kami tahu kualitas yang dia miliki. Dia menunjukkannya di setiap pertandingan dan sesi latihan. Dia pemain yang luar biasa.”

Mengatasi tekanan nilai transfer berkat kecerdasan luar biasa

Gakpo mengakui bahwa datang ke klub bersejarah seperti Liverpool dengan nilai transfer tinggi tidak pernah mudah, bahkan bagi pemain berpengalaman. Namun, ia menekankan bahwa visi permainan Wirtz yang luar biasa membuatnya sangat berharga.

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“Datang ke Liverpool dengan biaya transfer yang mahal tentu membuat proses adaptasi di liga ini tidak mudah bagi siapa pun, bahkan bagi pemain yang sudah berkarier selama sepuluh tahun di sini,” ujar Gakpo.

“Namun, dia memiliki kecerdasan sepakbola yang luar biasa. Cara dia membaca dan mengatur tempo permainan sangat penting bagi gaya bermain kami. Kami sangat senang memilikinya.”