Liga Saudi menjadi penyebab dibatalkannya laga uji coba ketujuh yang sedianya akan dijalani tim Al-Ahli sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Ahli dijadwalkan bertemu Abha pada 6 Agustus mendatang, dalam laga uji coba ketujuh dan terakhirnya sebelum dimulainya musim baru, yakni setelah kepulangannya ke Jeddah dari pemusatan latihan luar negeri di Austria.

Namun, surat kabar Saudi "Al-Riyadiyah" mengungkap adanya kesepakatan antara manajemen kedua klub untuk membatalkan laga uji coba tersebut, menyusul diumumkannya jadwal pertandingan Liga Saudi pada musim baru.

Jadwal tersebut menempatkan Al-Ahli berhadapan dengan Abha pada 22 Agustus mendatang, dalam pekan kedua Liga Roshn. Ini berarti keduanya akan bertemu dua kali dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan, sehingga laga uji coba itu pun dibatalkan.

Kedua klub kini mencari dua tim lain untuk menjalani laga uji coba terakhir mereka sebelum dimulainya musim baru.

Al-Ahli mengakhiri pemusatan latihan luar negeri di Austria, yang selama itu menjalani 6 laga uji coba, dengan hanya meraih satu kemenangan, atas Saalfelden dari Austria dengan skor 8-0.

Sebaliknya, "Al-Raqi" menelan 3 kekalahan, dari Holstein Kiel asal Jerman, Vitoria Guimaraes, dan Portimonense dari Portugal, sementara bermain imbang tanpa gol sarat gol dengan Rio Ave dari Portugal dan Fulham dari Inggris.

Perlu diketahui bahwa Al-Ahli tengah berupaya meraih gelar Liga Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak tahun 2016, sekaligus mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite yang direbutnya dalam dua musim terakhir.