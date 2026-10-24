Liga Roshn Akhiri Perdebatan soal Gol Ronaldo ke Gawang Al-Faisaly

Liga Roshn Arab Saudi mengakhiri perdebatan mengenai identitas pemilik gol yang dicetak bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, ke gawang Al Fayha.

Al Nassr menang atas Al Fayha dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Jumat kemarin, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol kedua bagi Al Nassr pada menit ke-49, setelah mengubah umpan silang yang dikirim rekan senegaranya Joao Felix dari tendangan bebas menjadi gol lewat sundulan kepala.

Namun, sejumlah pengguna media sosial memicu perdebatan, setelah mereka menganggap bahwa gol itu tercipta melalui bek Al Fayha yang melakukan gol bunuh diri, dan bukan dari bintang Portugal tersebut.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 ALK

Surat kabar "Al Riyadiyah" menegaskan bahwa Liga Arab Saudi mencatat gol tersebut atas nama Ronaldo, dan tidak menghitungnya sebagai gol bunuh diri oleh bek Al Fayha, sesuai laporan wasit pertandingan Abdullah Al Owaidan.

Surat kabar itu menjelaskan, mengutip sumber di dalam Liga Roshn, bahwa liga bersandar pada laporan wasit sebagai acuan utama untuk menentukan identitas pencetak gol, dan bukan situs serta aplikasi internasional.

Jika terdapat perbedaan dengan laporan wasit, masalah tersebut diajukan untuk diubah, dan komite wasit yang menjadi pemegang keputusan, namun hal ini tidak terjadi dalam kasus tersebut.

Gol ini dianggap sangat penting bagi kapten Al Nassr, karena merupakan gol ke-982 dalam kariernya, sehingga ia hanya berjarak 18 gol lagi untuk menjadi pemain pertama yang mencapai angka 1.000 gol dalam sejarah sepak bola.