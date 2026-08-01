Meski Liga Primer Inggris menyandang status sebagai liga terkaya dan paling menarik investasi di dunia sepakbola, realitas keuangan klub-klubnya justru menggambarkan situasi yang sama sekali berbeda. Sementara transfer bernilai ratusan juta euro dituntaskan, dan nilai sejumlah klub menembus miliaran dolar, berbagai studi terbaru mengungkap bahwa mayoritas klub sepakbola Inggris justru bergerak menuju kerugian finansial, sebuah ironi yang mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi olahraga paling populer di dunia.

Menurut sebuah studi yang dikutip surat kabar Spanyol "AS", perusahaan konsultan "BDO" memperkirakan bahwa sekitar 90% klub Inggris di empat divisi teratas akan mengalami kerugian finansial, kendati pendapatan komersial dan hak siar televisi terus tumbuh.

Bursa transfer Inggris menyaksikan aktivitas yang begitu padat menjelang bergulirnya musim 2026-2027, dan pada saat yang sama dua kekuatan besar dalam satu dekade terakhir tengah menggambar masa depan yang sama sekali berbeda.

Di satu sisi, Liverpool sedang menegosiasikan penjualan saham minoritas hingga 49% kepada konsorsium yang dipimpin oleh Amit Bhatia, dengan dukungan keluarga Mittal asal India yang kaya raya. Nilai kesepakatan itu berpotensi menembus 6 miliar dolar, yang memungkinkan Fenway Sports Group (FSG) memperoleh likuiditas finansial yang besar tanpa harus melepaskan kendali atas klub.

Sebaliknya, grup Thailand "King Power" secara resmi menawarkan Leicester City untuk dijual, setelah menggandeng perusahaan "City Group" guna mencari investor baru, dalam upaya menghindari krisis finansial dan olahraga yang mencekik. Hanya sepuluh tahun setelah pencapaian bersejarah dengan meraih gelar Liga Primer Inggris pada 2016, Leicester menderita kerugian sebesar 71,1 juta pound sterling dan terdegradasi ke divisi satu.

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Mengapa klub merugi meski pendapatan meningkat?

Laporan perusahaan "BDO" mengungkap realitas yang mengkhawatirkan bagi sepakbola Inggris, karena proyeksinya menunjukkan bahwa sekitar 90% klub di empat divisi teratas akan mengakhiri musim dengan kerugian finansial.

Untuk menghadapi situasi ini, Liga Primer Inggris menerapkan aturan finansial baru mulai musim ini, yang menetapkan bahwa pengeluaran untuk pemain tidak boleh melebihi 85% dari total pendapatan klub, dalam rangka memperkuat keberlanjutan finansial.

Moises Assayag, mitra pengelola di perusahaan "Channel Associados" dan spesialis pembiayaan sepakbola, mengatakan: "Liga Primer Inggris sedang berada dalam fase yang rumit. Meski pendapatan dari sponsor dan hak siar meningkat, klub-klub di liga terkaya di dunia menemui kesulitan untuk meraih keuntungan, akibat tingginya biaya operasional, membengkaknya gaji, serta tekanan finansial yang timbul dari persaingan olahraga yang kian meningkat dari tahun ke tahun."

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Inggris melanjutkan dominasi di bursa transfer

Kendati ada kekhawatiran finansial ini, klub-klub Inggris tetap memuncaki daftar pengeluar terbesar selama bursa transfer musim panas. Pendaftaran pemain di Eropa dijadwalkan berlangsung hingga 1 September.

Menurut data "Transfermarkt", nilai pengeluaran di lima liga besar tersaji sebagai berikut: "Inggris: 1,39 miliar euro, Italia: 585,5 juta euro, Jerman: 434,2 juta euro, Spanyol: 307 juta euro, Prancis: 245 juta euro".

Daftar liga dengan pengeluaran terbesar juga mencakup: "Turki: 225 juta euro, Portugal: 179 juta euro, Championship Inggris: 145,3 juta euro, Arab Saudi: 90 juta euro, Belanda: 83 juta euro".

Bursa transfer menyaksikan lima transfer termahal sejauh ini, empat di antaranya terjadi di Liga Primer Inggris, berbanding satu transfer di LaLiga:

1. Morgan Rogers: dari Aston Villa ke Chelsea seharga 138 juta euro.

2. Elliot Anderson: dari Nottingham Forest ke Manchester City seharga 135 juta euro.

3. Sandro Tonali: dari Newcastle United ke Tottenham seharga 108 juta euro.

4. Matheus Fernandes: dari West Ham United ke Tottenham seharga 99 juta euro.

5. Anthony Gordon: dari Newcastle United ke Barcelona seharga 80 juta euro.

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Kebutuhan akan model yang lebih berkelanjutan

Moises Assayag menambahkan: "Rentetan kerugian yang diderita mayoritas klub Liga Primer Inggris menegaskan bahwa model-model regulasi membutuhkan lebih banyak efisiensi, bahkan mungkin lebih banyak ketegasan, guna menemukan solusi yang menjamin keberlanjutan liga dalam jangka panjang, tanpa menciptakan ketimpangan finansial dan olahraga antarklub."

Sementara itu, Verediano Pinheiro, direktur eksekutif pameran "Foot Pro", mengatakan: "Persaingan untuk membeli saham klub-klub Liga Primer Inggris menunjukkan bahwa sepakbola telah melampaui konsep kompetisi olahraga tradisional, dan berubah menjadi platform hiburan global."

Ia menambahkan: "Para investor tidak hanya bertaruh pada sejarah olahraga, tetapi juga pada kekuatan merek, kemampuan menarik massa, serta meraih pendapatan komersial dan media yang memecahkan rekor, dan hal itulah yang menjadikan nilai riil klub terletak pada kemampuannya mengubah olahraga menjadi produk global."

Adapun Claudio Fioretto, chief executive officer perusahaan "P&P Sport Management", yang menangani karier profesional lebih dari 150 pemain di seluruh dunia, mengatakan: "Transformasi yang dialami sepakbola Inggris mengungkap adanya perubahan mendasar dalam sifat investasi. Alih-alih berfokus pada pembelian pemain, modal-modal kini mengarah pada pembelian saham di klub itu sendiri.

Ia melanjutkan: "Dengan angka-angka rekor yang dicetak Liga Inggris dalam pendapatan komersial dan daya tariknya bagi investor global, pemain tidak lagi menjadi aset paling penting, melainkan institusi olahraga itu sendirilah yang menjadi investasi sesungguhnya, yang bertumpu pada valuasi bernilai miliaran dolar."