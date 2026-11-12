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Klub Al-Riyadh berupaya melompat ke empat besar pada musim ini di Jwi Elite League (Liga Saudi U-21), ketika menjalani laga tunda selama periode jeda internasional saat ini.

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Jeda internasional kali ini menjadi ajang digelarnya 4 pertandingan di Liga Arab Saudi U-21, setelah sebelumnya ditunda dari pekan-pekan yang lalu akibat kondisi logistik yang tengah dialami Kerajaan Arab Saudi.

Pertandingan pekan jeda internasional

Rangkaian pertandingan tersebut dimulai pada Minggu 15 November, ketika Al-Riyadh menjamu Neom di stadion cadangan klub Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi, dalam laga pekan keenam.

Setelah itu, 3 pertandingan digelar pada Rabu 18 November, di mana Al-Akhdoud menjamu Al-Jabalain di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, pada pekan yang sama.

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Pada hari yang sama, Al-Hazm, sang juara bertahan, bertandang ke markas Al-Tadhamon di Rafha dalam laga pekan kelima.

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Selain itu, Al-Watan menjamu Al-Orobah di stadion cadangan nomor (2) di Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, dalam laga pekan ketujuh.

Al-Riyadh memburu empat besar

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Al-Riyadh memasuki laga melawan Neom dengan mata tertuju pada tiket empat besar, menempati peringkat kelima di klasemen dengan 18 poin, unggul selisih gol atas Al-Taawoun yang berada di peringkat keempat, dan tertinggal dua poin dari Al-Fateh yang menempati peringkat ketiga.

Jika berhasil mengalahkan Neom, Al-Riyadh akan berjarak satu poin saja dari Al-Ahli yang menempati peringkat kedua, dan 5 poin dari Al-Ittihad sang pemuncak klasemen, dengan masing-masing telah memainkan 10 pertandingan.

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Tim ibu kota tersebut tengah menjalani salah satu periode terbaiknya, di mana mereka hanya menelan satu kekalahan pada awal musim melawan Al-Wehda, sebelum meraih 5 kemenangan dan 3 hasil imbang, yang terakhir melawan sang tetangga Al-Nassr dalam derby Riyadh, pada pekan lalu.

Di sisi lain, Neom berusaha mendekati Al-Riyadh, karena menempati peringkat kesepuluh di klasemen dengan 14 poin, yang diraih dari 4 kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, hanya terpaut 4 poin di belakang lawannya.

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Neom juga menampilkan performa yang baik pada musim ini di Dawri Joy untuk level elite, di mana mereka hanya menelan dua kekalahan dari Al-Hilal dan Al-Ittihad.

Al-Hazm memburu kemenangan baru

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Di sisi lain, Al-Hazm, sang juara bertahan Dawri Joy untuk level elite, memburu kemenangan baru pada musim ini, ketika bertandang ke markas Al-Tadhamon, setelah pada pertandingan sebelumnya menang atas Al-Khaleej dengan skor 2-0.

Kemenangan tersebut menjauhkan Al-Hazm dari dasar klasemen, di mana mereka melompat ke peringkat kelima belas dengan 10 poin, yang diraih dari 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan 4 kekalahan.

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Sang juara bertahan unggul hanya 3 poin atas calon lawannya, di mana Al-Tadhamon menempati peringkat kesembilan belas di klasemen dengan 7 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam 4 pertandingan.

Al-Tadhamon tercatat memiliki lini pertahanan terburuk pada musim ini di Dawri Joy untuk level elite, di mana gawangnya kebobolan 21 gol dalam 7 pertandingan, dengan rata-rata 3 gol per pertandingan.

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Al-Akhdoud berusaha lepas dari dasar klasemen melawan Al-Jabalain

Dalam pertandingan ketiga, tim Al-Akhdoud berupaya lepas dari dasar klasemen, ketika menjamu Al-Jabalain pada Rabu mendatang.

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Al-Akhdoud menempati peringkat kedua puluh dua di klasemen dengan hanya 3 poin, yang diraih dari satu kemenangan, sementara menelan kekalahan dalam 4 pertandingan, tanpa meraih satu pun hasil imbang pada musim ini.

Adapun Al-Jabalain merupakan salah satu tim yang paling jarang menelan kekalahan pada musim ini di Liga Arab Saudi U-21, di mana mereka hanya kalah sekali melawan Al-Nassr dengan skor 4-0.

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Di sisi lain, Al-Jabalain meraih dua kemenangan, dan bermain imbang 5 kali, dua di antaranya imbang melawan Al-Hilal dan Al-Ahli, sehingga menempati peringkat kedua belas di klasemen dengan 11 poin.

Al-Watan dan Al-Orobah: pertandingan dari dasar klasemen

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Adapun pertandingan terakhir, Al-Watan dan Al-Orobah akan berusaha meraih kemenangan kedua mereka pada musim ini, demi keluar dari dasar klasemen, ketika keduanya bertemu pada Rabu mendatang.

Al-Orobah menempati peringkat kedua puluh satu di klasemen dengan 4 poin, unggul satu poin saja atas Al-Watan yang menempati peringkat kedua puluh tiga dan terbawah kedua.

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Meski unggul di klasemen, posisi Al-Orobah tampak lebih buruk, terlebih mereka telah memainkan 8 pertandingan, yang di dalamnya hanya meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam 6 pertandingan, dan menjadi tim dengan jumlah kekalahan terbanyak, setara dengan Al-Ansar dan Al-Khaleej.

Adapun Al-Watan, mereka baru memainkan 5 pertandingan pada musim ini, kalah dalam 4 di antaranya dan meraih satu kemenangan, yang didapat atas Al-Akhdoud.