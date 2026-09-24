Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memanfaatkan tim U-21 yang berlaga di Liga Joy Elite untuk menyelamatkannya dari kutukan cedera yang tengah membelit timnya saat ini.

Klub Al Nassr mengumumkan, kemarin Rabu, absennya 10 pemain dari latihan pada saat ini akibat mengalami cedera, yang menyebabkan kekurangan pemain yang signifikan, terlebih di tengah ketiadaan para pemain internasional yang bergabung dengan tim nasional mereka.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Postecoglou memutuskan untuk memanfaatkan 7 pemain dari tim Al Nassr U-21 untuk berlatih bersama tim utama saat ini, guna menutupi kekurangan yang tampak jelas.

Daftar tersebut mencakup dua penjaga gawang, Khalid Al Dossari dan Sultan Al Mas, ditambah Youssef Al Tahan, Abdulrahman Al Anzi, Saad Haqwi, Bassam Hazazi, dan Awad Aman.

Hal ini terjadi meski hasil yang naik-turun dari tim U-21 pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana mereka menempati peringkat keempat belas di klasemen dengan hanya 6 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan dua kekalahan.

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Perlu diingat bahwa daftar absen Al Nassr mencakup Kingsley Coman asal Prancis, Saad Al Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al Ghamdi, Salem Al Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al Najjar, Mubarak Al Buaynayn, dan Sultan Al Ghannam.

Di sisi lain, 8 pemain absen karena bergabung dengan tim nasional mereka, yaitu lima pemain Saudi Nawaf Al Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Abdullah Al Hamdan, Abdullah Al Khaibari, dua pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, ditambah pemain Irak Haider Abdulkarim.

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