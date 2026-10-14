Liao: Saya berharap pemain ini yang meraih Ballon d'Or

Rafael Leao memuji bakat Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, sembari menyampaikan harapannya agar pemain Spanyol itu meraih Ballon d'Or dan memenangkan lebih banyak gelar bersama klub Katalunya tersebut, setelah ia terus menyita perhatian dengan penampilan-penampilan istimewanya.

Leao mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "TNT Sports Brasil": "Saya berharap Lamine Yamal memenangkan Ballon d'Or dan meraih gelar-gelar besar bersama Barcelona."

Ia menambahkan: "Dia termasuk salah satu yang terbaik di dunia, seorang pemain dan pribadi yang sangat saya hargai. Dia juga dikelilingi pemain-pemain bagus di sebuah klub yang luar biasa."

Pernyataan Leao mencerminkan besarnya penghargaan yang diterima Yamal, yang kini menjadi salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, berkat kemampuannya menciptakan perbedaan di laga-laga besar meski usianya masih sangat muda.

Pujian Leao datang menyusul penampilan gemilang Yamal saat Barcelona mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-1 di Liga Champions pada hari Selasa.

Winger Spanyol itu menyumbangkan dua assist dalam rentang hanya tiga menit di awal babak kedua, sehingga berkontribusi besar atas keunggulan klub Katalunya tersebut dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.



