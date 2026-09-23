Pewarta olahraga asal Arab Saudi, Waleed Al-Faraj, mengkritik Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr dan timnas Arab Saudi, setelah penampilannya yang buruk pada laga pertama Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", dengan menilai bahwa ia mengalami keterlambatan dalam berpikir.

Timnas Arab Saudi menang atas Kuwait dengan skor 1-0 pada hari Rabu di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama babak grup dari edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Laga tersebut menampilkan penampilan buruk dari Abdullah Al-Hamdan, di mana ia gagal mengonversi sejumlah peluang menjadi gol, yang membuatnya mendapat sorakan cemoohan dari suporter Arab Saudi saat ia keluar dari lapangan.

Al-Faraj berkata, dalam pernyataannya lewat program "Rotana Sport ma'a Waleed" di kanal "Rotana Khalijia", menanggapi level penyerang Al-Nassr itu: "Saya tidak ingin mengkritik siapa pun, tetapi apa yang ditampilkan Kapten Abdullah Al-Hamdan tidak bisa dibenarkan."

Ia menjelaskan: "Ada sebagian pemain yang membutuhkan dua detik untuk mengambil keputusan, dan itu adalah tipe penyerang yang tidak tepat."

Ia menambahkan sambil mengarahkan ucapannya kepada Abdullah Al-Hamdan: "Kamu harus lebih fokus, lebih bekerja keras, dan lebih hidup. Lihatlah para pemain di sekitarmu, seperti (Mohammed) Abu Al-Shamat dan Muteb (Al-Harbi), timnas ini bagus di sekitarmu."

Ia menutup: "Selalu ada momen yang membuatmu terlambat, dan kamu mengalami kelambanan selama dua detik. Jika itu berakhir, maka keadaan akan berbeda bagimu, dan kamu akan mempersembahkan banyak hal bersama timnas Arab Saudi."